Adolescence: chi sono gli Incel e che significa manosfera Manosfera e Incel: se ne parla nella serie Netflix del momento "Adolescence". Fanno riferimento a un mondo virtuale dove si inneggia alla violenza sulle donne.

A cura di Giusy Dente

Adolescence

Un'accusa terribile, quella di omicidio, sconvolge la vita di una famiglia qualsiasi: il colpevole ha appena 13 anni e viene prelevato dalla Polizia sotto gli occhi increduli dei genitori e della sorella. È solo un bambino, ma tutti sono convinti che abbia accoltellato a morte una coetanea, una compagna di scuola. Adolescence è la serie del momento, la più vista su Netflix. I quattro episodi hanno una peculiarità: sono girati in piano sequenza, senza tagli. Lo spettatore viene in questo modo catapultato completamente negli eventi, è come se fosse lì, dentro lo scorrere del tempo dell'interrogatorio di Jamie dopo l'arresto, del suo colloquio con la psicologa, i momenti più intensi e più ricchi di angoscia. La serie è stata girata nel Regno Unito e non è basata su una storia vera. Il regista Philip Barantini ha spiegato di aver pensato a una storia universale, che potesse parlare a tutti di bullismo, sessismo, di genitorialità, di pericoli tipici dell'adolescenza, quando il rischio di "perdersi" è particolarmente forte. Sviscerando la storia di Jamie si fanno avanti termini come "manosfera" e "Incel": ma di cosa si tratta e perché sono due realtà così tossiche?

Che significa il neologismo manosfera

La manosfera è quel complesso di forum e comunità online che promuovono la misoginia, l'antifemminismo, il sessismo e la supremazia maschile. È una rete che incoraggia all'odio e al risentimento, che si muove su radicate convinzioni di maschilismo e machismo. Sono quattro i gruppo principali attivi in questo universo tossico. Men’s right activists (MRA) sono antifemministi e lottano contro le descriminazioni ai danni degli uomini. Men going their own way (MGTOW) sono uomini eterosessuali che hanno scelto di non avere una donna accanto, perché ritengono il genere femminile il nemico principale della società. Ci sono poi Pickup Artist (PUA), che diffondono consigli su come diventare seduttori seriali per adescare donne. Infine ci sono gli Involuntary celibate (Incel). Questi ritrovi online sono luoghi virtuali pericolosi dove si sostiene il ritorno al patriarcato, dove si parla delle donne unicamente con linguaggio denigratorio, dove si inneggia alla violenza.

Che cos'è la sottocultura Incel

"Incel" è l'abbreviazione di "involuntarily celibate": celibato involontario. Sono i "single per scelta altrui" insomma, quelli che non hanno scelto questo status: vorrebbero avere una relazione sessuale o sentimentale, ma sono invece esclusi dalle scelte del genere femminile. Sono uomini che disprezzano le donne, accusate di averli privati del loro diritto al piacere e su cui riversano tutte le loro frustrazioni. In rete ci sono molte comunità virtuali dove questi soggetti si ritrovano per sfogarsi. È capitato che dalle parole si passasse ai fatti, con veri e propri attentati contro le donne in nome della "ribellione degli Incel", i quali giustificano la loro violenza come atto dovuto, una vendetta verso un sistema che giudicano discriminatorio. Identificano bellezza e ricchezza come uniche qualità che guidano le donne nella scelta di un partner.

Queste persone hanno maschilismo e misoginia come valori: aspirano ad una società patriarcale in cui le donne vengono sottomesse. Il loro idolo è Eliot Rodger. Il 22enne fu l'autore di una strage nel 2014: uccise sei persone e ne ferì altre quattordici, per poi togliersi la vita. Prima del massacro su Youtube aveva espresso il suo risentimento per i continui rifiuti da parte delle donne, esprimendo invidia verso gli uomini sessualmente attivi. Frequentava la sottocultura Incel, che ancora oggi lo ricorda idolatrandolo e considerandolo quasi un santo: è il loro punto di riferimento, un'icona in cui si identificano.

Cosa c'entrano Incel e manosfera con Adolescence

Nel corso delle indagini, un alunno dell'istituto frequentato da Jamie, figlio del poliziotto che segue le indagini, indirizza il padre su una strada che non aveva considerato. Gli spiega il vero significato di alcuni messaggi social che lui aveva erroneamente trascurato, ritenendoli poco rilevanti. In questo momento è palese quanto forte sia il divario generazionale, tra chi è cresciuto a pane e social e chi è completamente estraneo al linguaggio della rete, ai suoi codici segreti. Adam, infatti, spiega al padre il significato di alcuni simboli, gli dice che tutto ha un significato persino il colore del cuori: rosso è amore, ma viola è eccitazione.

Ci sono poi le emoji "100", "dinamite" e "pillola rossa" che rimandano direttamente ai simboli della cultura Incel. La dinamite, per esempio, indica l'esplosione della cultura Incel. Il numero 100 fa riferimento alla teoria secondo cui l'80% delle donne è attratto solo dal 20% delle donne: da qui la convinzione della discriminazione nelle relazioni. Infine la pillola rossa indica il risveglio della cultura Incel. Nei forum si definisce davvero redpilled (ovvero "chi ha preso la pillola rossa") che è particolarmente illuminato e vicino alla verità sullo status di uomo e donna.