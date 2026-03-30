Looksmaxxing su TikTok, il trend delle pratiche estreme: così i giovani puntano alla perfezione fisica

Looksmaxxing è una parola data dalla fusione di look (aspetto) e maxxing (massimizzare): sono pratiche anche estreme funzionali a migliorare l’aspetto fisico.

Johnny Cool, TikTok @johnnycool_01

Braden Peters (sui social Clavicular) è il più famoso, ma è solo uno dei tanti. Con lui si è cominciato a parlare seriamente di looksmaxxing, una pratica che sta conquistando sempre più giovani, attratti da questa filosofia incentrata unicamente sul culto del bello, ma in modo abbastanza estremizzato. Questi ragazzi si dedicano a una routine di cura personale in modo estremamente rigoroso, non viene tralasciato nulla e lo si fa in nome del raggiungimento di uno standard di bellezza ben preciso. Si punta alla perfezione e lo si fa con estenuanti sessioni in palestra, con lunghe skincare davanti allo specchio, con l'assunzione di farmaci e integratori (anche testosterone), con esercizi per ottimizzare i lineamenti facciali.

Questa, che già sembra un'impostazione radicale, è invece solo la punta dell'iceberg, perché esistono anche seguaci ben più estremisti. Sono quelli che ricorrono alla frantumazione ossea o alla chirurgia mandibolare, per avere dei lineamenti davvero molto marcati: guance scavate, mascella squadrata e affilata, zigomi alti e appuntiti, viso simmetrico. Pare che la perfezione sia questa e dunque loro vogliono raggiungerla. Tutto questo va ben oltre la passione per il mondo beauty, ben oltre il miglioramento fisico fatto per se stessi: non si tende a un benessere personale, ma all'approvazione sociale e alla conquista. È da quella che, di riflesso, dipende poi la propria sicurezza.

Braden Peters, Instagram @clavicular0

Clavicular, per esempio, ha iniziato in giovane età a praticare bonesmashing, ovvero colpirsi ripetutamente il viso con un martello per modificarne la struttura ossea. I suoi video sono diventati virali e ne sono nate anche delle app, in cui i ragazzi si scambiano consigli e opinioni: si parla di successo, ci si assegna punteggi sulla prestanza fisica, si valuta quanto si è attrattivi sul mercato sessuale, quindi quante probabilità si hanno di fare sesso. Sì perché se sei un 4 non hai possibilità di cavartela nel mondo, ci sarà qualcuno migliore pronto a oscurarti. Ovviamente, c'è chi ne ha fatto fonte di guadagno, perché queste app hanno funzionalità a cui si accede solo sottoscrivendo un abbonamento.

Dean Robertson, invece, si è inventato una sorta di sito ufficiale, diventato il punto di riferimento principale all'interno della community. Il sito ha una ben precisa mission: "Spostare la narrazione dalla superficialità all'empowerment". In basso, scritta piccola piccola, c'è anche la raccomandazione di rivolgersi a medici e personale qualificato, di non attenersi al solo materiale informativo del sito. Ma leggendo bene ci sono anche frasi come: "Migliorare il proprio aspetto può migliorare la qualità della vita, può aumentare le opportunità di lavoro, può aumentare la soddisfazione del partner". Un bell'aspetto, insomma, è ciò da cui dipende la carriera, persino il meritare o meno l'amore: ogni aspetto della vita.

Questa ideologia ha molto a che vedere col mondo incel. Questi uomini si considerano vittime di un sistema in cui contano solo bellezza e soldi, sistema creato dalle donne, a cui attribuiscono quindi i loro fallimenti. Per questo si assegnano un valore in base all'appetibilità che hanno sul mercato sessuale. Il loro risentimento verso il mondo femminile può pericolosamente sfociare in azioni violente. Ovviamente tutto affonda le radici nella misoginia e in un concetto tossico di mascolinità. Il corpo si riduce a un avatar, qualcosa da potenziare all'estremo, aggiungendo tasselli di valore puramente estetico. Sui forum si parla tanto di "occhi da cacciatore" (hunter eyes): sono una caratteristica ambitissima, tutti chiedono come fare per ottenerli. Si tratta di occhi penetranti e profondi, con sopracciglia dritte, forma allungata, palpebra bassa.

Non c'è nulla di male nel prendersi cura del proprio aspetto, ma se il miglioramento diventa l'unica cosa importante intorno a cui ruota tutto il resto, allora sì che è un problema, di salute mentale e fisica. Ne scaturisce anche un rapporto molto disequilibrato con il mondo femminile, a cui vengono attribuite tutte le frustrazioni, le mancanze. Un rifiuto romantico o sessuale può sfociare in comportamenti come il looksmaxxing più estremo, nel tentativo di apparire più belli ed essere scelti. Questa cura ossessiva del corpo non va di pari passo con una cura dell'anima, infatti il risentimento può esplodere in qualunque modo, in qualunque momento con esiti anche drammatici.