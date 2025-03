video suggerito

Dov'è stata girata Adolescence, la serie Netflix del momento Adolescence è la serie più chiacchierata del momento. Distribuita da Netflix, la serie racconta l'arresto di Jamie Miller, 13 anni, accusato di aver ucciso una compagna di classe, Katie Leonard: ecco dov'è stata girata Adolescence.

A cura di Arianna Colzi

Una scena di "Adolescence"

La BBC l'ha definita "una serie impeccabile", mentre la critica televisiva del Guardian Lucy Mangan ha scritto che è "la cosa più vicina alla perfezione televisiva che vediamo da decenni". Adolescence è la serie del momento. Ambientata in una città inglese, racconta la storia della famiglia Miller la cui vita viene sconvolta dall'arresto del figlio 13enne, Jamie Miller, che viene accusato di aver ucciso una compagna di classe, Katie Leonard. Le indagini nella scuola del ragazzo faranno emergere un ambiente fatto di soprusi e bullismo ai danni del 13enne.

Le location della serie Adolescence

Ambientata nel Regno Unito, le riprese di Adolescence si sono tenute nel Paese tra luglio e ottobre 2024. La serie è girata prevalentemente in studio, perché le scene sono ambientate in gran parte in interni. Per le location si è scelto la città di Wakefield, nel West Yorkshire, contea inglese. La zona è la stessa utilizzata durante le riprese del primo film di Harry Potter, Harry Potter e la Pietra filosofale.

Una scena di Adolescence

La stazione di polizia dove viene portato per l'interrogatorio Jamie Miller è stata ricreata in studio al Production Park, sempre nella zona di Pontefract. Generalmente si tratta di uno spazio utilizzato da band o gruppi musicali per le prove. Anche la casa della famiglia Miller è stata ricostruita sul set del Production Park, dunque non è una vera casa.

Una scena dell'interrogatorio in Adolescence

La scuola di Jame Miller non esiste nella realtà

La scuola frequentata da Jamie Miller, che diventerà ben presto oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine, è la Bruntwood School. Si tratta di una scuola fittizia ricreata e ambientata a Minsthorpe Community College di Minsthorpe di South Elmsall, sempre nel West Yorkshire. Frequentata dagli studenti dagli 11 ai 18 anni, è stata inaugurata dal principe Filippo, duca di Edimburgo.

Una scena di Adolescence