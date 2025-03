video suggerito

Millie Bobby Brown veste leopardato: la risposta animalier a chi la critica per l’aspetto L’outfit animalier dalla testa ai piedi urla: mi vesto come mi pare e non voglio essere giudicata per le mie scelte. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Millie Bobby Brown

La colpa di Millie Bobby Brown è essere cresciuta, non avere più l'aspetto di Undici, il personaggio di Stranger Things che l'ha consegnata al successo mondiale. Come le dive del passato, a cui non viene perdonato di "invecchiare" e non avere più un aspetto da copertina, così anche lei è stata sommersa di critiche da parte di chi non accetta il suo cambiamento.

Millie Bobby Brown criticata per l'aspetto fisico

L'attrice ha preso parte alla premiere europea del film The Electric State a Madrid, dove ha sfoggiato un look che le dava un aspetto più adulto, facendole dimostrare più dei suoi 21 anni. Il pubblico ha immediatamente notato questo dettaglio: l'abito da diva, la chioma fluente biondo platino, tutto è finito nel mirino degli haters scatenando una valanga di offese gratuite. La 21enne ha scelto di esporsi in prima persona, analizzando i commenti sotto le sue foto e gli articoli a lei dedicati, in cui veniva sottolineato quanto il suo aspetto fisico fosse discordante rispetto alla sua reale età. In un video pubblicato su Instagram ha detto:

Si comportano come se dovessi restare bloccata nel tempo, come se dovessi essere ancora come nella prima stagione di Stranger Things. E siccome non lo sono, ora sono un bersaglio. Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna. Non mi vergognerò per come sono, come mi vesto, o come mi presento.

Il look animalier di Millie bobby Brown

Il look sfoggiato dall'attrice ribadisce il concetto in modo molto chiaro. L'outfit animalier dalla testa ai piedi urla: mi vesto come mi pare e non voglio essere giudicata per le mie scelte. Ha scelto uno stile deciso e grintoso, che rappresenta molto la donna forte che è oggi. Il leopardato è una stampa iconica, selvaggia e sensuale. Il maculato è stato di costante ispirazione nel mondo della moda, apprezzato di decennio in decennio, , difatti non ha mai smesso di essere di tendenza. L'immaginario sauvage è ancora oggi più trendy che mai. L'attrice lo ha estremizzato con un total animalier: trench, mocassini, borsa, cappello e persino ombrello, tutto coordinato.

Leggi anche Bridget Jones torna al cinema: perché indossa gli stessi vestiti del primo film

Diventata famosa molto giovane nei panni di Undici, il pubblico ha potuto vedere Millie Bobby Brown crescere sul piccolo schermo, vederla diventare una donna: nella prima stagione di Stranger Things aveva solo 12 anni, oggi ne ha 21. L'attrice rivendica il suo diritto a mostrare di sé l'immagine che più sente propria, quella più autentica; rifiuta di doversi adattare all'idea che gli altri hanno di lei, perché si sono affezionati a quella bambina conosciuta del 2016 e vorrebbero vederla cristallizzata in quel corpo.