L'attore Matt Lucas si scusa per le critiche a Millie Bobby Brown: "Non volevo farti arrabbiare" Matt Lucas si è scusato con Millie Bobby Brown per un post che aveva condiviso contro di lei. L'attore britannico ha chiarito il contesto del suo commento e ha spiegato perché l'aveva accostata a uno dei personaggi di uno show inglese.

Qualche giorno fa Millie Bobby Brown aveva condiviso sui social un video in cui rispondeva alle critiche legate al suo aspetto fisico. A distanza di poco tempo, è arrivata la replica dell'attore britannico Matt Lucas, che si è scusato con la sua collega per un post in cui la prendeva in giro paragonandola a Vicky Pollard (personaggio della serie televisiva Little Britain).

Le scuse di Matt Lucas per Millie Bobby Brown

"Cara Millie, ho appena visto il tuo post e volevo rispondere e fornire un po' di contesto" iniziano così le scuse di Matt Lucas, arrivate tramite un post condiviso su Instagram. L'attore si era unito alla schiera di critiche contro la star di Stranger Things, pubblicando sui social una foto in cui l'accostava a Vicky Pollard (personaggio parodistico che si rifà alla sottocultura britannica). "Quasi 25 anni fa ho co-scritto e sono apparso in uno sketch show di Little Britain. C'era un personaggio chiamato Vicky Pollard, che aveva i capelli biondi e indossava sempre una maglietta rosa, e nella foto avevi i capelli biondi e indossavi una maglietta rosa – chiarisce Matt Lucas – Quindi ho sottolineato la somiglianza pubblicando una delle sue frasi tipiche". E ancora:

Pensavo fossi fantastica e mi sono sentito mortificato quando la stampa ha scritto che ti ho attaccata, in primo luogo perché non è il mio stile e in secondo luogo perché penso che tu sia brillante. Non avrei mai pubblicato quel post se avessi saputo che ti avrebbe fatto arrabbiare, ma mi rendo conto che è successo e per questo mi scuso.

Lo sfogo di Millie Bobby Brown per le critiche contro il suo aspetto

Con un lungo video, Millie Bobby Brown si è detta stufa dei tanti articoli e commenti che ha letto a proposito del suo aspetto, giudicato "più vecchio" rispetto alla sua reale età. La 21enne ha tirato in ballo anche i giornalisti: "Si comportano come se dovessi restare bloccata nel tempo, come se dovessi essere ancora come nella prima stagione di Stranger Things. E siccome non lo sono, ora sono un bersaglio. Parliamo degli articoli, dei titoli, delle persone così disperate da abbattere le giovani donne". E ancora:

Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna. Non mi vergognerò per come sono, come mi vesto, o come mi presento. Siamo diventati una società dove è molto più facile criticare che fare un complimento. Perché la reazione istintiva è dire qualcosa di orribile piuttosto che dire qualcosa di carino?