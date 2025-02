Gli ultimi mesi di Michelle Trachtenberg: l’intervento, gli attacchi degli hater e i problemi di salute prima della morte

video suggerito

Dopo la notizia della morte di Michelle Trachtenberg, star di serie tv come Gossip Girl e Buffy – L'Ammazzavampiri, emergono i primi dettagli sugli ultimi difficili mesi, dal trapianto di fegato alla persecuzione degli hater fino al tragico epilogo: "Ha lottato".

A cura di Daniela Seclì

Michelle Trachtenberg è morta a 39 anni. La notizia della scomparsa della star di serie tv come Gossip Girl e Buffy – L'Ammazzavampiri ha causato sincero dolore nei suoi fan. A giudicare dai primi dettagli trapelati, l'attrice ha avuto importanti problemi di salute, che ha preferito vivere lontano dai riflettori. L'attrice Rosie O'Donnell, che ha recitato con lei nel film Harriet, la spia, ha dichiarato in un comunicato rilasciato a US Weekly: "Mi spezza il cuore. Le volevo bene. Negli ultimi anni ha lottato. Vorrei aver potuto aiutare". Dunque, chi la conosceva bene, sapeva delle sue condizioni di salute. Gli ultimi tempi non sono stati facili per Michelle Trachtenberg, dal trapianto di fegato alla persecuzione degli hater fino al tragico epilogo.

Michelle Trachtenberg, gli ultimi giorni prima della morte

TMZ ha appreso da una fonte che Michelle Trachtenberg era stata vista l'ultima volta con gli amici, lo scorso giovedì 20 febbraio all'hotel e ristorante Sartiano's a New York. La situazione sarebbe poi precipitata nelle ultime ore. Secondo quanto riporta E!News, il Dipartimento della Polizia di New York avrebbe risposto a una chiamata di emergenza giunta al 911 intorno alle 8 del mattino. Giunti sul posto, la polizia e i medici hanno trovato l'attrice priva di sensi e in arresto cardiaco. Poco dopo, Michelle Trachtenberg è stata dichiarata morta. È stata disposta l'autopsia che chiarirà le circostanze del decesso. Ma per ora sembra che la polizia sia convinta che si tratti di una morte per cause naturali.

Il trapianto di fegato e l'ipotesi del rigetto

Secondo quanto riportano TMZ e ABC, Michelle Trachtenberg si sarebbe sottoposta a un trapianto di fegato "nell'ultimo anno". Dunque, si ipotizza che possa esserci stato un rigetto dell'organo trapiantato. Da qui le complicazioni che possono avere causato la morte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, sarà l'autopsia a chiarire cosa è successo e come è stato possibile che la vita dell'attrice sia stata stroncata a soli 39 anni.

Gli attacchi degli hater e la replica dell'attrice

Lo scorso anno, Michelle Trachtenberg ha fatto i conti con gli hater. Le sue foto venivano prese di mira da persone che rimarcavano con toni offensivi un'ipotetica eccessiva magrezza o un aspetto "malato". L'attrice aveva replicato:

Spiegatemi perché sembrerei malata. Avete perso il calendario e non capite che non ho più 14 anni? Ora ho 38 anni. Come è triste da parte vostra lasciare commenti simili.