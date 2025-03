Morte Michelle Trachtenberg, emersi ulteriori dettagli: “Malata da tempo, aveva problemi alla schiena e alle ossa”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Michelle Trachtenberg è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento a Manhattan lo scorso 26 febbraio per circostanze ancora da chiarire ma, adesso, si aggiunge un ulteriore tassello che potrebbe delineare il quadro della sua morte. I dettagli arrivano da Gary Mantoosh, il rappresentate della famiglia Trachtenberg, che afferma che l'attrice fosse malata da tempo: "Ha avuto mille problemi alla schiena e alle ossa prima di morire. Era anche caduta più volte".

I dettagli sulla morte di Michelle Trachtenberg

Una morte annunciata, dunque, quella della star di Gossip Girl e Buffy L'Ammazzavampiri. Secondo l'agente di famiglia, contrariamente a quanto affermato da lei stessa, che aveva dichiarato di essere "felice e in salute" poco prima della morte, l'attrice "ha avuto mille problemi alla schiena e alle ossa prima di morire. Era anche caduta più volte". A fornire una versione simile erano stati anche alcuni amici, che avevano raccontato i suoi problemi di salute su USWeekly: "Ha fatto del suo meglio per non lasciarsi abbattere, ma alla fine il suo corpo non ha retto". L'attrice 39enne è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento a Manhattan lo scorso febbraio.

"La famiglia chiede riservatezza"

La causa della morte, dopo il no dei familiari all'autopsia, resta "indeterminata". Come sottolineato ancora da Mantoosh, la sua famiglia ora "chiede riservatezza", ma l'ipotesi più plausibile resta quella di un rigetto dopo il trapianto di fegato. Ad ogni modo, è improbabile che verremo a conoscenza di ulteriori dettagli: la polizia ha chiuso le indagini e i parenti stretti di Michelle sembrano essere intenzionati a non rilasciare ulteriori dichiarazioni.