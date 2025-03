Michelle Trachtenberg “devastata” dalla morte di Matthew Perry: “Temeva che anche lei sarebbe morta giovane”

video suggerito

Michelle Trachtenberg sarebbe rimasta "devastata" dalla morte di Matthew Perry, co-protagonista di 17 Again, avvenuta più di un anno fa. La star di Buffy l'ammazzavampiri pare temesse di morire giovane, ha rivelato una fonte al DailyMail.com: "Michelle era davvero sconvolta quando Matthew è morto perché non se l'aspettava. Anche se lui era turbato e faceva fatica a restare sobrio, lei non pensava che sarebbe successo", ha aggiunto.

"Le ha fatto pensare quanto fragile possa essere la vita"

"Michelle era devastata. È stato difficile perché aveva conosciuto Matthew Perry quando era così giovane e lui l'aveva molto colpita", ha proseguito la fonte, che ha specificato come l'attore le avrebbe anche ricordato quanto fragile possa essere la vita: "Le ha fatto pensare che la morte potrebbe capitare a chiunque lotti contro la dipendenza. Come se fosse dietro l'angolo se non fosse stata attenta". L'attrice aveva solo 39 anni quando è morta mercoledì a New York e la causa del decesso resta indeterminata a oggi.

La paura di morire dopo aver firmato le liberatorie in ospedale

Matthew Perry è stato trovato morto all'età di 54 anni nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles nell'ottobre 2023. Michelle e Matthew hanno recitato insieme nella commedia del 2009 dal titolo 17 Again, insieme a Zac Efron , Leslie Mann e Melora Hardin. "La morte di Matthew era spesso nei suoi pensieri", ha continuato la fonte sul Daily Mail, "Così quando è andata a farsi operare al fegato, ha pensato che sarebbe potuta essere la prossima. Aveva espresso il timore di morire dopo aver firmato tutte quelle liberatorie in ospedale, sapete, tutti quei documenti in cui ci sono le specifiche "nel caso in cui tu muoia", quelle che spaventano tutti".

Il no della famiglia all'autopsia

Mentre emergono nuovi dettagli sulle cause della morte, la famiglia ha chiesto e ottenuto che non venga eseguita l'autopsia sul corpo dell'attrice. Secondo alcuni dettagli trapelati, Michelle Trachtenberg avrebbe subito un trapianto di fegato, la morte dell'attrice potrebbe essere stata causata da alcune complicazioni. Intanto, nella serata di giovedì 28 febbraio, è arrivato il post di un'amica, la fotografa Amanda De Cadenet, che ha scritto: "Sapeva di avere un'alta possibilità di morire".