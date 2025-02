video suggerito

Morta Michelle Trachtenberg, disposta l’autopsia: il trapianto di fegato e le possibili cause del decesso Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte di Michelle Trachtenberg, star di Gossip Girl e Buffy L’ammazzavampiri scomparsa improvvisamente a 39 anni. Stando a quanto riportano i media americani, di recente si era sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte di Michelle Trachtenberg, star di Gossip Girl e Buffy L'ammazzavampiri scomparsa improvvisamente a 39 anni. A riferirlo ABC news e Tmz, i quali aggiungono che l'attrice nell'ultimo anno si era sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni. Al momento nessuna ipotesi è accertata. Le sue ultime foto su Instagram, in cui era apparsa visibilmente dimagrita e fragile, avevano fatto preoccupare i fan sulle sue condizioni di salute.

Disposta l'autopsia sul corpo di Michelle Trachtenberg: il trapianto di fegato nell'ultimo anno

Stando a quanto riporta TMZ, il corpo di Trachtenberg è stato trovato dalla madre la mattina del 26 febbraio, nel complesso residenziale di lusso situato nel quartiere Central Park South, a New York. La polizia e i paramedici hanno fatto sapere di aver ricevuto un chiamata per una donna in arresto cardiaco e di aver poi trovato l'attrice priva di sensi. È stata dichiarata morta sul posto.

Il medico legale, fa sapere ABC News, eseguirà un'autopsia sul corpo per stabilire le cause del decesso, al momento non note. Sempre secondo i media americani, nell'ultimo anno la star di Gossip Girl aveva subito un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni rigettando l'intervento. Per questo motivo, la polizia ritiene che sia morta per cause naturali.

La carriera di Michelle Trachtenberg, da Harriet la spia a Gossip Girl

Nata a New York nell'ottobre del 1985, Trachtenberg ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema e delle serie tv fin da piccola. Il primo ruolo all'età di 9 anni nella serie Nickelodeon Le avventure di Pete e Pete. Nel 1996 il debutto al cinema con il film Harriet la Spia, in cui interpretava la protagonista Harriet. Grazie a questo ruolo nel 1997 ha vinto i Young Artist Awards. Nei primi Anni Duemila ha interpretato Dawn Summers nella serie Buffy L'ammazzavampiri, un ruolo che ha poi ricoperto fino al 2003. Dal 2008 al 2012 ha recitato nella serie di successo Gossip Girl interpretando il personaggio di Georgina Sparks per diverse stagioni.