Addio Michelle Trachtenberg, il cordoglio del cast di Gossip Girl e Buffy: “Triste sapere che è morta, era un’anima bella”

È giunta completamente inaspettata la notizia della morte dell'attrice Michelle Trachtenberg. Aveva solo 39 anni. L'autopsia chiarirà le circostanze della morte. Intanto, arrivano i messaggi di cordoglio dei colleghi che hanno avuto modo di condividere un pezzo di strada con lei in serie di successo come Gossip Girl in cui interpretava Georgina Sparks e Buffy L'Ammazzavampiri in cui interpretava Dawn Summers, sorella della protagonista.

I messaggi di cordoglio del cast e degli autori di Gossip Girl

Ed Westwick, che nella serie Gossip Girl interpretava Chuck Bass, ha rivolto un pensiero alla collega Michelle Trachtenberg in una storia pubblicata su Instagram: "È così triste apprendere della morte di Michelle Trachtenberg. Prego per lei". A lui si sono uniti anche gli autori di Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage:

Siamo profondamente tristi per la notizia della morte di Michelle. Era divertente, gentile e piena di talento. Il suo ritratto di Georgina Sparks era iconico e amato dai fan, il suo personaggio è cresciuto passando dall'antagonista di una stagione a uno dei personaggi più amati che è tornato nel corso di sei stagioni. Era una delizia averla sul set e ci mancherà profondamente. Il nostro pensiero va alla sua famiglia.

Michelle Trachtenberg era Dawn in Buffy L'Ammazzavampiri, l'addio del cast

Uno dei primi a intervenire sulla morte di Michelle Trachtenberg è stato l'attore James Marsters che nella serie Buffy l'Ammazzavampiri interpretava Spike:

Il mio cuore è pesante oggi. Abbiamo perso un'anima bella. Michelle era intelligentissima, divertente e una persona di grande talento. È morta troppo giovane e ha lasciato dietro di sé tante persone che la conoscevano e l'amavano. Il mio cuore va alla sua famiglia, brave persone che stanno soffrendo la più grande perdita che qualcuno possa mai sopportare. Spero che tutti diano loro lo spazio per guarire in questo momento difficilissimo. Michelle ci mancherai.

È intervenuto anche l'attore David Boreanaz, che interpretava Angel: "È così triste. Notizia terribile. Riposa in pace. Prego per lei e per la sua famiglia".