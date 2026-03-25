Ascolti tv 24 marzo, Le libere donne (18.1%), GF Vip (15.3%) e Floris (14.6%): i dati Auditel

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La serata di martedì 24 marzo ha proposto la fiction di Rai1 contrapposta alla terza puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi. Una sfida di ascolti importante per il destino del programma di Canale 5, chiamato a dimostrare di poter crescere dopo le difficoltà patite con la seconda puntata.

Gli ascolti della prima serata

La fiction di Rai1, Le libere donne con Lino Guanciale, ha ottenuto numeri molto soddisfacenti nei precedenti appuntamenti e chiude con 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3%. Crescita rispetto al calo della seconda puntata, ma numeri che non possono ancora dirsi soddisfacenti.

Gli ascolti delle altre reti, numeri incredibili per Floris

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 torna l'appuntamento con Stasera a Letto Tardi dei The Jackal, così come quello con Farwest di Salvo Sottile su Rai3 (dati delle due reti non ancora rilevati). Su Rete4 l'approfondimento giornalistico con È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer (523.000 spettatori e il 4%), mentre su Italia 1 è andato in onda il film Spiderman 2 con 934.000 spettatori con il 5.6% di share. A completare la proposto di talk show d'informazione, l'appuntamento con DiMartedì, condotto da Giovanni Floris su La 7 ottiene numeri da ammiraglia con2.196.000 spettatori e il 14.6%, mentre su Tv8 è andato in Italia's Got Talent. Sul Nove, invece, è andato in onda Cash or Trash.

La sfida tra De Martino e Scotti

Vince ancora Scotti nel testa a testa quotidiano con De Martino per quanto riguarda l'access prime time. Affari Tuoi su Rai1 arriva a 4.928.000 spettatori (23%), mentre La Ruota della Fortuna raccoglie 5.248.000 spettatori pari al 24.6% di share.