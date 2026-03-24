Le libere donne, stasera l’addio di Lino Guanciale al ruolo di Mario Tobino: non ci sarà una seconda stagione

La fiction Le libere donne finisce stasera, martedì 24 marzo. L'ultima puntata con Lino Guanciale va in onda alle ore 21:30 su Rai1. L'attore ha portato sul piccolo schermo la storia di Mario Tobino, psichiatra che lavorò nell'ospedale psichiatrico femminile di Maggiano e tentò di restituire alle pazienti condizioni di cura dignitose e non repressive. Nella fiction, sebbene in forma romanzata, compare anche Paola Levi Olivetti, interpretata da Gaia Messerklinger, la compagna di Tobino. L'ultima puntata segnerà il finale della fiction. Non è prevista la seconda stagione. Lo dimostra anche il saluto che Lino Guanciale ha pubblicato sui social.

Lino Guanciale saluta il personaggio di Mario Tobino

Lino Guanciale ha pubblicato su Instagram un messaggio tramite il quale ha detto addio al personaggio di Mario Tobino. Le parole dell'attore, affidate a un post, parlano inequivocabilmente di un ruolo che non tornerà a interpretare, sebbene lo abbia amato profondamente: "Stasera non è una sera qualunque. È l’ultima volta che entrerò in questa storia insieme a voi. Questo personaggio mi ha dato tanto". Lino Guanciale ha ringraziato gli spettatori per l'affetto che gli hanno riservato e si è detto felice di avere condiviso questa esperienza con loro: "Abbiamo forse imparato qualcosa di nuovo sulla parola libertà". Infine, ha invitato tutti a vivere questa ultima puntata insieme a lui "fino all'ultimo respiro", senza essere tristi per qualcosa che si è concluso: "Questa sera chiudiamo un capitolo importante, ma le storie che contano non finiscono mai davvero: restano dentro di noi, nelle scelte che facciamo e nel coraggio che troviamo".

Come finisce la fiction Le libere donne

L'ultima puntata de Le libere donne andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30, ma sarà disponibile anche in diretta streaming e su RaiPlay. Il terzo episodio sarà particolarmente intenso. Paola, infatti, organizza un ballo in maschera per tentare di raccogliere i fondi necessari per sfamare le pazienti. Intanto, Margherita è sempre più innamorata di Mario e ciò la porta a esplodere di gelosia nei confronti di Paola. Per questo scatena una crisi che purtroppo porta al drammatico gesto di una delle pazienti. Intanto, anche Paola si rende conto dell'amore che lega Tobino a Margherita, perché lo psichiatra ne parla nel suo diaro. Così, lo affronta. Margherita, esausta, tenta di scappare dalla struttura, mentre Mario continua a indagare per scoprire la verità sul conto della sua paziente. La minaccia fascista si fa sempre più pressante. Lo stesso infermiere Beppe accusa Roncoroni di nascondere un'ebrea nell'ospedale. Mentre ci si avvia al finale de Le libere donne, il terrore attanaglia sia i pazienti che i medici.