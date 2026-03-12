Don Matteo 15, la trama dell’ultima puntata: nel finale del 19 marzo l’amore tra Diego e Giulia

Don Matteo 15, anticipazioni della decima e ultima puntata del 19 marzo

La trama della decima e ultima puntata di Don Matteo 15, in onda giovedì 19 marzo. Anche questa lunga stagione con Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini è ormai giunta al termine. Il finale di stagione lascerà ampio spazio al rapporto tra Diego e Giulia. Gli spettatori avranno il lieto fine che meritano o questa storia d'amore è ormai destinata a chiudersi per sempre? Tutte le risposte arriveranno nel decimo episodio intitolato Sognando il cielo. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.

La trama e il cast della decima puntata

Le anticipazioni del finale di stagione di Don Matteo 15 svelano che nella puntata finale tutti i nodi verranno al pettine. La prova più grande da superare sarà quella di Maria, interpretata da Fiamma Parente. Facciamo prima un passo indietro, nel giorno in cui Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, avrebbe dovuto celebrare il battesimo di Maria e del figlio Max, tutto precipita. In quell'occasione di gioia, che avrebbe dovuto rappresentare un nuovo inizio, la donna prova di nuovo sulla sua pelle il dolore del pericolo. Nell'ultima puntata Maria, dopo avere trovato una nuova famiglia in canonica con Pippo (Francesco Scali) e Natalina (Nathalie Guetta), dovrà farsi coraggio e guardare in faccia il suo passato. Purtroppo, però, la verità in cui si imbatterà sarà crudele e spaventosa, molto di più di quanto fosse emerso dai suoi pochi e confusi ricordi. Maria dovrà trovare la forza di sopportare la realtà.

Per Giulia e Diego è il momento di fare una scelta

Don Matteo 15, la storia d’amore di Giulia e Diego è a un bivio

Nel finale della quindicesima stagione di Don Matteo, per Giulia, interpretata da Federica Sabatini, e Diego, interpretato da Eugenio Mastrandrea, sarà il momento di prendere una decisione sul loro rapporto. Sarà concesso ampio spazio al loro amore. A giudicare dai fatti, la loro relazione sembra ormai chiusa, perché sia la sorella di Don Massimo che il Capitano dei Carabinieri sono convinti di non essere in alcun modo compatibili. Tuttavia, mentre i due iniziano a pensare che sia arrivato il momento di dirsi addio, il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Caterina (Irene Giancontieri), sono ancora certi che Diego e Giulia siano fatti l'uno per l'altra. Nell'ultima puntata scopriremo se questo amore potrà salvarsi.

Quando va in onda il finale di stagione

La decima puntata di Don Matteo 15 andrà in onda giovedì 19 marzo. L'ultimo episodio è intitolato Sognando il cielo. Sarà possibile assistere al finale di stagione con Raoul Bova e Nino Frassica sia in diretta, alle 21:30 su Rai1 che in streaming su RaiPlay. Giunge così alla conclusione questa nuova, lunga stagione che ci ha tenuto compagnia con le vicende di Don Massimo e dei suoi parrocchiani.