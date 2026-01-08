Don Matteo 15: trama, cast e puntate della nuova stagione con Raoul Bova su Rai1

Da stasera in onda su Rai1 la nuova stagione di Don Matteo con Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Tra le guest star dei nuovi episodi Diletta Leotta, Max Tortora e Valeria Fabrizi. L’appuntamento è alle ore 21:30.

Don Matteo 15, trama e cast della serie di Rai1 con Raoul Bova

Da stasera, giovedì 8 dicembre, va in onda su Rai1 Don Matteo 15. La fiction torna con dieci nuove puntate. Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, dovrà cimentarsi con il mistero di una sedicenne incinta che ha perso la memoria. Nel cast torneranno anche Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini e Nathalie Guetta nel ruolo di Natalina. Spazio a tante guest star come Diletta Leotta, Max Tortora, Valeria Fabrizi, Tosca D’Aquino, Carolina Benvenga, Alessandro Borghese e Giulio Beranek. Le anticipazioni, la trama e tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova stagione di Don Matteo.

Le anticipazioni della prima puntata di Don Matteo 15 in onda l’8 gennaio

Le anticipazioni della prima puntata di Don Matteo 15 in onda giovedì 8 gennaio. Nell'episodio intitolato Un angelo caduto dal cielo, Don Massimo trova una sedicenne ferita e priva di sensi in una chiesetta nei campi. Il sacerdote nota che la giovane è incinta. Quando riprende conoscenza, l'amara scoperta. Non ricorda nulla del suo passato. Intanto, la caserma è in subbuglio per l'arrivo della Marescialla Caterina Provvedi. Dovrà sostituire Cecchini, che rischia di dover andare in pensione dopo una dimenticanza del Capitano.

La trama della nuova stagione di Don Matteo

Nella quindicesima stagione di Don Matteo torna Don Massimo, sempre pronto ad ascoltare e aiutare il prossimo. Il sacerdote incontrerà una adolescente incinta che ha perso la memoria. La chiamerà Maria e la accoglierà in canonica con il bambino. Don Massimo diventerà un padre per lui e si impegnerà per risolvere il mistero legato alla giovane. Il passato di Maria nasconde una minaccia. Torneranno anche il Capitano dei Carabinieri Diego Martini e Giulia Mezzanotte. Li abbiamo lasciati finalmente felici e innamorati. Nella nuova stagione si chiederanno quale possa essere il loro futuro. Diego ha le idee chiare, mentre Giulia affronterà un momento di crisi perché ritiene di non avere ancora trovato il suo posto nel mondo. A complicare le cose arriva una nuova Marescialla, Caterina Provvedi. Il suo trasferimento a Spoleto, la porterà a entrare in conflitto con Cecchini che sentirà usurpato il suo posto.

Il cast con Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta

Raoul Bova interpreta Don Massimo;

interpreta Don Massimo; Nino Frassica interpreta il Maresciallo Cecchini;

interpreta il Maresciallo Cecchini; Eugenio Mastrandrea interpreta il Capitano Diego Martini;

interpreta il Capitano Diego Martini; Federica Sabatini interpreta Giulia Mezzanotte;

interpreta Giulia Mezzanotte; Nathalie Guetta interpreta Natalina;

interpreta Natalina; Francesco Scali interpreta Pippo,

interpreta Pippo, Pietro Pulcini interpreta Pietro Ghisoni;

interpreta Pietro Ghisoni; Irene Giancontieri interpreta la Marescialla Caterina Provvedi;

interpreta la Marescialla Caterina Provvedi; Ninni Bruschetta interpreta il Vescovo;

interpreta il Vescovo; Fiamma Parente interpreta Maria;

interpreta Maria; Edoardo Miulli interpreta Giona Sandrini;

interpreta Giona Sandrini; Andrew Howe interpreta Mathias Belli.

Non mancheranno le guest star. Ai nuovi episodi di Don Matteo 15 prenderanno parte Diletta Leotta, Max Tortora, Valeria Fabrizi, Tosca D’Aquino, Carolina Benvenga, Alessandro Borghese e Giulio Beranek.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e streaming

Nino Frassica e Raoul Bova in Don Matteo 15

La serie Don Matteo 15 è composta da dieci puntate, che andranno in onda ogni giovedì, in prima serata su Rai1. Sarà possibile assistere agli episodi anche in diretta streaming e in replica su RaiPlay. Questa la programmazione completa:

Prima puntata in onda l'8 gennaio;

seconda puntata in onda il 15 gennaio;

terza puntata in onda il 22 gennaio;

quarta puntata in onda il 29 gennaio;

quinta puntata in onda il 5 febbraio;

sesta puntata in onda il 12 febbraio;

settima puntata in onda il 19 febbraio;

ottava puntata in onda il 5 marzo (dopo la pausa sanremese);

nona puntata in onda il 12 marzo;

decima puntata in onda il 19 marzo.

Dove è stata girata la serie di Rai1

La serie Don Matteo 15 è stata girata per alcune settimane nel set di Formello. Poi, le riprese si sono spostate a Spoleto. Nei nuovi episodi sarà possibile rivedere piazze e strade della città umbra.