Don Matteo 15, anticipazioni puntata del 29 gennaio: Maresciallo Cecchini vittima di un amore ossessivo

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 15 in onda giovedì 29 gennaio 2026, dalle 21.30 su Rai 1. Andrea si innamora del Capitano Cecchini e non gli darà tregua.

Don Matteo 15 torna in tv giovedì 29 gennaio, dalle 21.30 su Rai 1, con la quarta puntata. La fiction di successo con Raoul Bova protagonista nel ruolo di Don Massimo, affiancato da Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, ambientata nel cuore dell'Umbria, racconta le vicende che si intrecciano tra il parroco e le indagini sulle quali decide di collaborare insieme ai Carabinieri, svelando intrighi e scagionando sospetti. Nella quarta puntata della prossima settimana, la trama ruoterà attorno a Cecchini che, nel tentativo di rimediare a un errore commesso in passato, finirà per aggravare la sua situazione.

Don Matteo 15: le anticipazioni della quarta puntata del 29 gennaio 2026

Dopo l'episodio dal titolo L'ultima scommessa in onda il 22 gennaio 2026, sarà la volta della puntata intitolata L'errore. Il 29 gennaio 2026 la puntata di Don Matteo 15 si concentrerà sul Maresciallo Cecchini che nel tentativo di risolvere un errore commesso in precedenza, finirà per aggravare la sua situazione. Farà una scelta impulsiva, dettata da buone intenzioni, che innescherà però degli eventi fuori controllo.

Il Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, si ritroverà coinvolto in una situazione surreale e pericolosa: Andrea, una ragazza innamorata segretamente di lui, lo metterà in difficoltà quando il suo interesse per lui finirà per trasformarsi in un'ossessione che gli complicherà la sua quotidianità. Il rapporto tra i due sarà al centro della puntata, ma non solo.

In canonica arriva una donna misteriosa: cosa succederà nella quarta puntata

Nella quarta puntata della fiction di successo arriverà una donna misteriosa e la sua presenza in canonica solleverà nuovi interrogativi. La donna, la cui presenza non passerà inosservata, provocherà imprevisti che avranno conseguenze sugli equilibri del gruppo.