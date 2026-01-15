Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio: Cecchini vuole aiutare il Capitano a tutti i costi

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 15, in onda giovedì 22 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio dell'amata fiction che per il terzo anno di seguito ha come protagonista Raoul Bova, affiancato da Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, ci saranno dei colpi di scena che metteranno a dura prova il rapporto tra il Capitano Diego Martini e il Maresciallo Cecchini, ma anche tra lui e Giulia.

Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata

Nell'episodio intitolato L'ultima scommessa, ci saranno nuovi intrecci sentimentali che coinvolgeranno i protagonisti della fiction. Giulia e Diego sono ormai fidanzati, hanno ufficializzato la loro storia d'amore e per festeggiare l'occasione, a Spoleto arrivano i genitori del Capitano (interpretati da Tosca D'Aquino e Max Tortora), due personaggi piuttosto fuori dal comune e piuttosto incompatibili. Il Capitano teme l'esito di questo incontro e, infatti, non ha tutti i torti, i due non vanno affatto d'accordo e infatti la festa rischia di diventare un vero e proprio disastro. Il Maresciallo Cecchini, quindi, volendo aiutare i due fidanzatini, prova in tutti i modi a non far incontrare i genitori del Capitano, ma a Spoleto la missione sembra piuttosto complicata.

Don Massimo è preoccupato per Maria

Mentre Cecchini è impegnato nella sua impresa, c'è Don massimo che appare piuttosto preoccupato per l'incolumità di Maria. Il suo istinto gli fa percepire che qualcosa non va come dovrebbe e inizia a temere che la ragazza possa trovarsi in una situazione dalla quale non sa come venir fuori. Maria, dal canto suo, si avvicina sempre più a Giona, il loro rapporto è ancora all'inizio, ma sembra chiaro che ci siano i presupposti per farlo crescere, sebbene il ragazzo sembra essere molto restio ad accogliere le proprie emozioni.