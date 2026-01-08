Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata del 15 gennaio: il Capitano in allerta per un vecchio amico di Giulia

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 15, in onda giovedì 15 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nel secondo episodio dell'amata fiction che per il terzo anno di seguito ha come protagonista Raoul Bova, affiancato da Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, il Capitano Diego Martini dovrà fare i conti con problemi in caserma, ma anche fuori, con l'arrivo di un amico, piuttosto stretto, di Giulia.

Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 15, in onda giovedì 15 gennaio su Rai1. Nel secondo episodio, intitolato Nel ventre delle balena, non mancherà un caso che terrà impegnato il Capitano Martini, chiamato ad indagare sull'accaduto, dove ficcherà il naso, come suo solito, anche padre Massimo, che cerca di essere una spalla per chi ha bisogno di qualcuno con cui confrontarsi. Al centro di questo episodio c'è Giona, un ragazzo piuttosto problematico che ha deciso di lasciare la scuola e non ha alcuna intenzione di rimetterci piede.

Il Capitano alle prese con l'ira di Cecchini e la gelosia per un amico di Giulia

Nel frattempo, in Caserma, l'aria non è delle migliori. Il maresciallo Cecchini è ancora arrabbiato con il Capitano perché, a causa di una sua dimenticanza, rischia di andare in pensione e non ha alcuna intenzione di lasciare l'Arma, sebbene l'ufficiale che dovrà sostituirlo sia già arrivata e stia cercando, pian piano, di prendere il suo posto. Intanto a Spoleto arriva Mathias, un amico di Giulia, che però sembra essere decisamente più di un amico e questa confidenza non lascia affatto tranquillo Diego che, però, cerca in tutti i modi di non lasciarsi travolgere dalla gelosia, sebbene appaia chiaro che tra lei e il nuovo arrivato, almeno anni addietro, possa esserci stato un rapporto ben più profondo di un'amicizia.