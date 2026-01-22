Il cast di Don Matteo 15, da Andrew Howe a Diletta Leotta: i nuovi ingressi e gli attori che sono andati via

Don Matteo 15 è tornato su Rai1. Tra personaggi ormai consolidati e new entry, non mancano nemmeno le guest star come Diletta Leotta e Alessandro Borghese. Chi sono tutti i nuovi personaggi.

Su Rai1 è tornato l'appuntamento con Don Matteo, la fiction di Rai1 arrivata alla quindicesima stagione, che ha accolto nel suo cast nuovi personaggi che accompagnano i protagonisti, ormai fissi, della serie e non mancano nemmeno le guest star come Diletta Leotta e Alessandro Borghese. Rispetto alle altre stagioni, però, non ci sono stati addi significativi

I nuovi personaggi in Don Matteo 15

Come in ogni stagione, almeno un personaggio nuovo arriva a scombussolare la vita degli abitanti di Spoleto. Oltre alle guest star come Guest star della stagione: Max Tortora e Tosca D’Acquino (i genitori del Capitano Martini), Valeria Fabrizi, Giulio Beranek e Carolina Benvenga, ci sono almeno tre nuovi personaggi e sono i seguenti.

Caterina Provvedi è interpretata da Irene Giancontinieri

È la nuova Marescialla della caserma. Sempre entusiasta ed estroversa, aiuta il prossimo senza remore e questo la porta spesso a mettersi nei guai. Le incomprensioni con Cecchini, ancora Maresciallo in carica, svaniranno presto perché i due troveranno il modo di venirsi incontro. Caterina nasconde un segreto che fa parte del suo passato, sebbene non sia poi così brava a non far emergere le sue emozioni. Con il tempo, però, si farà conoscere e anche il Capitano Martini riuscirà ad apprezzare le doti della nuova arrivata, aiutandola anche a farsi valere quando necessario.

Maria è interpretata da Fiamma Parente

Una ragazza di 16 anni, incinta, di cui è difficile ricostruire il passato e anche cosa le sia accaduto, perché lei non ricorda nulla, non sa nemmeno come si chiama. Don Massimo l'ha salvata e sarà proprio lui a darle il nome di Maria. Il sacerdote di Spoleto si occuperà di lei e cercherà di rispondere a delle domande importanti: chi l'ha aggredita? Chi è davvero? Ed è proprio mentre cerca di trovare un senso a questi quesiti, che qualcuno tornerà nella vita di Maria.

Giona Sandrini è interpretato da Edoardo Miulli

Giona ha 16 anni, ha lasciato la scuola e lavora nella pompa di benzina di famiglia. È un ragazzo diffidente, cresciuto da solo, perché senza padre e con una madre dedita al lavoro. Si è sempre sentito fuori posto e ha scoperto di soffrire di ADHD, ma nessuno si è mai accorto delle sue difficoltà. Don Massimo, però, prova a convincerlo, cercando di riportarlo a scuola, dove incontrerà Maria. Diventeranno l'uno la spalla dell'altra e forse, col passare del tempo, qualcosa in più.

Mathias Belli è Andrew Howe

Mathias ha poco più di 30 anni, è di origine argentina e lavora nel campo della moda da diversi anni, sempre in viaggio tra New York, Parigi e Milano. Nella città lombarda ha conosciuto Giulia. I due non hanno alcun tipo di rapporto ad oggi, ma a legarli c'è un matrimonio. Non hanno mai divorziato, semplicemente si sono lasciati e questo porterà un po' di scompiglio nella vita sentimentale di Giulia che, però, mostrandogli i suoi bozzetti, capisce che forse il mondo della moda potrebbe fare al caso suo.

Gli attori che hanno lasciato il cast di Don Matteo

Nella stagione precedente abbiamo dovuto salutare i personaggi di Maria Chiara Giannetta ovvero il Capitano Anna Olivieri e anche di Maurizio Lastrico che interpretava Marco Nardi. In questi episodi, però, a parte loro non ci saranno nemmeno Gaia Messerklinger ovvero Vittoria Guidi, la nuova Pm ed ex del Capitano Martini e anche Federico Galante ovvero Egidio Spaccapietra, nuovo compagno di Vittoria.