Don Matteo 15, anticipazioni puntata del 19 febbraio: Mathias fa una proposta a Giulia, Diego va in crisi

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 15 in onda giovedì 19 febbraio 2026, dalle 21.30 su Rai 1. Cecchini e Natalina sono entusiasti per l’arrivo di Alessandro Borghese, il Maresciallo vorrebbe aiutare il Capitano e Giulia.

Giovedì 19 febbraio va in onda la quarta puntata di Don Matteo 15, in prima serata su Rai1. Nel nuovo episodio, il settimo, dell'amata fiction che per il terzo anno di seguito ha come protagonista Raoul Bova, affiancato da Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, ci saranno dei colpi di scena che metteranno a dura prova il rapporto tra il Capitano Diego Martini e la sua dolce metà Giulia Mezzanotte. Guest star della puntata sarà lo chef Alessandro Borghese.

Don Matteo 15, le anticipazioni della settima puntata

Nel settimo episodio di Don Matteo 15, intitolato La squadra, la cittadina di Spoleto è in fibrillazione per l'arrivo di Alessandro Borghese, arrivato nel cuore dell'Umbria per registrare il suo programma Cucinare con Amore. Tra i più entusiasti per l'arrivo del noto chef ci sono il Maresciallo Cecchini e ovviamente Natalina, che vogliono a tutti costi partecipare al format di cucina. Pur di partecipare i due sono pronti a tutto e, infatti, non esitano a dire qualche piccola bugia, ma incapperanno in una serie di imprevisti che, di fatto, seppur in maniera ironica gli si ritorceranno contro. La loro partecipazione allo show, infatti, aprirà anche nuovi e più ampi scenari.

Gli equilibri tra Giulia e Diego messi a rischio da Mathias

Non mancherà anche una certa attenzione sul rapporto tra Diego e Giulia, ormai sempre più in bilico. Il Maresciallo Cecchini, preoccupato per l'evolversi della relazione del Capitano decide di iscriverlo insieme alla fidanzata al programma di Borghese, pensando che cucinare insieme possa aiutarli ad essere nuovamente più complici. L'idea sembra essere vincente, i due sembrano davvero più complici, ma qualcosa va storto. Mathias, infatti, ritorna alla carica affinché Giulia colga l'opportunità di andare a Milano, tendendo sulle spine Diego che, quindi, deve fare i conti con le sue paure e i suoi limiti, facendo traballare ancor di più l'equilibrio già vacillante della coppia.