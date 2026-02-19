Quando va in onda la prossima puntata di Don Matteo, la fiction tornerà a marzo dopo Sanremo

Don Matteo 15 si ferma per una settimana. Una pausa doverosa, per lasciare spazio al Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio per le consuete cinque serate previste per la kermesse canora che, come sempre, monopolizzano l'attenzione del pubblico. L'appuntamento con l'ottava puntata, quindi, slitta a giovedì 5 marzo, quando il Capitano Diego Martini, il Maresciallo Cecchini e ovviamente Don Massimo, torneranno ad allietare il pubblico di Rai1.

La nuova puntata di Don Matteo sarà a marzo

Come anticipato, quindi, la nuova puntata della fiction di Rai1 con protagonista Raoul Bova, sarà giovedì 5 marzo. La fiction, che si compone di dieci episodi, si protrarrà fino a metà marzo, come d'altra parte era già stato previsto una volta sapute con certezza le date del Festival di Sanremo, che quest'anno andrà in onda più tardi rispetto al solito, considerando anche le settimane dedicate alle Olimpiadi di Milano-Cortina che hanno catalizzato l'interesse del pubblico italiano, scopertosi appassionato di discipline legate agli sport invernali, come hanno dimostrato anche gli ascolti registrati nei vari appuntamenti sportivi.

La trama delle nuove puntate di Don Matteo

Quando tornerà in prima serata, quindi, la fiction di Rai1 riprenderà le fila di quanto è successo nell'ultima puntata andata in onda, quella del 19 febbraio. Al centro della trama, l'altalenante rapporto tra il Capitano Martini e la sua Giulia che, però, è sempre più combattuta dall'idea di seguire un sogno che potrebbe farle cambiare vita, ma che comporterebbe allontanarsi dall'uomo che ama. Una scelta che, d'altra parte, mette in crisi anche Diego, colpito nelle sue insicurezze. Non mancheranno equivoci con il Maresciallo Cecchini, i cui errori sono da sempre in buona fede. Infine, sembra proprio che Don Massimo non sia capace di stare lontano dai guai, solo che stavolta potrebbe essere più difficile delle altre.