Ascolti tv 19 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia, i dati di De Martino e Gerry Scotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di giovedì 19 febbraio, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, talk di approfondimento e appuntamenti sportivi e fiction. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 15, la serie con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Nell'access prime time, invece, continua l'appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

La sfida tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia

Nella prima serata di giovedì 19 febbraio su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 15, la fiction con protagonista Raoul Bova, ambientata a Spoleto e che, ormai da anni, si conferma un prodotto di successo per il pubblico della rete ammiraglia della Rai che, infatti, continua a mietere ascolti. E infatti si aggiudica la prima serata con 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5, invece, appuntamento serale con Striscia la Notizia, con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio alla conduzione. Il ritorno del Tg satirico è stato segnato da un certo entusiasmo da parte dei telespettatori che hanno accolto la nuova versione dello show di Antonio Ricci, anche se puntata dopo puntata gli ascolti iniziano a vacillare arrivando a 1.479.000 spettatori con uno share del 10.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è stata la scelta di 2.025.000 spettatori e il 10.2% con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation è stato visto da 658.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha regustrato 836.000 spettatori e il 5.1% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio segna 815.000 spettatori e il 6.4% di share. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 895.000 spettatori e il 6.5% di share. Su Tv8 Europa League – Celtic-Stoccarda ha ottenuto 348.000 spettatori con l'1.7% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha radunato 587.000 spettatori con il 3.6% di share.

I dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il game show di Rai1 arriva a 4.906.000 spettatori e il 22.6% di share, superando quello di Canale 5 che, invece, totalizza 4.559.000 spettatori pari al 21.1%, confermando un trend in crescita della trasmissione dei pacchi.