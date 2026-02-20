Ascolti tv 19 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia, i dati di De Martino e Gerry Scotti
Nella serata di giovedì 19 febbraio, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, talk di approfondimento e appuntamenti sportivi e fiction. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 15, la serie con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Nell'access prime time, invece, continua l'appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.
La sfida tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia
Nella prima serata di giovedì 19 febbraio su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 15, la fiction con protagonista Raoul Bova, ambientata a Spoleto e che, ormai da anni, si conferma un prodotto di successo per il pubblico della rete ammiraglia della Rai che, infatti, continua a mietere ascolti. E infatti si aggiudica la prima serata con 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5, invece, appuntamento serale con Striscia la Notizia, con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio alla conduzione. Il ritorno del Tg satirico è stato segnato da un certo entusiasmo da parte dei telespettatori che hanno accolto la nuova versione dello show di Antonio Ricci, anche se puntata dopo puntata gli ascolti iniziano a vacillare arrivando a 1.479.000 spettatori con uno share del 10.3%.
Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera
Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è stata la scelta di 2.025.000 spettatori e il 10.2% con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation è stato visto da 658.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha regustrato 836.000 spettatori e il 5.1% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio segna 815.000 spettatori e il 6.4% di share. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 895.000 spettatori e il 6.5% di share. Su Tv8 Europa League – Celtic-Stoccarda ha ottenuto 348.000 spettatori con l'1.7% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha radunato 587.000 spettatori con il 3.6% di share.
I dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Continua la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il game show di Rai1 arriva a 4.906.000 spettatori e il 22.6% di share, superando quello di Canale 5 che, invece, totalizza 4.559.000 spettatori pari al 21.1%, confermando un trend in crescita della trasmissione dei pacchi.