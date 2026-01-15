Serie e Fiction
Don Matteo 15

Quante puntate sono di Don Matteo 15 e quando finisce la fiction con Raoul Bova

La nuova stagione di Don Matteo 15 vede protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ecco quante puntate sono previste, il calendario della messa in onda su Rai 1 e il possibile cambio di programmazione dovuto al Festival di Sanremo 2026.
A cura di Sara Leombruno
Don Matteo 15

Don Matteo 15 è tornato a occupare il prime time di Rai 1, confermandosi uno dei titoli più amati del piccolo schermo. In questa stagione ritroviamo Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, affiancato dai volti storici della serie come l'inossidabile Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). La stagione si compone in totale di 10 puntate (distribuite in altrettante serate). Salvo variazioni dell'ultimo minuto, il finale di stagione è previsto per la metà di marzo 2026, ma il cammino della fiction dovrà fare i conti con i grandi eventi della rete ammiraglia, come il Festival di Sanremo 2026.

Quante puntate sono: il calendario con le date

La quindicesima stagione di Don Matteo segue la struttura classica delle ultime edizioni: 10 episodi della durata di circa 100 minuti ciascuno. La messa in onda è prevista ogni giovedì sera su Rai 1, a partire dalle 21:30. Di seguito, il calendario ipotetico della programmazione (che potrebbe essere soggetto a modifiche):

  • Prima puntata: Giovedì 8 gennaio 2026
  • Seconda puntata: Giovedì 15 gennaio 2026
  • Terza puntata: Giovedì 22 gennaio 2026
  • Quarta puntata: Giovedì 29 gennaio 2026
  • Quinta puntata: Giovedì 5 febbraio 2026
  • Sesta puntata: Giovedì 12 febbraio 2026
  • Settima puntata: Giovedì 19 febbraio 2026
  • Ottava puntata: Giovedì 26 febbraio 2026 (Puntata a rischio)
  • Nona puntata: Giovedì 5 marzo 2026
  • Decima puntata: Giovedì 12 marzo 2026

Quando finisce: ipotesi stop per Sanremo

Nonostante il calendario preveda la chiusura entro il mese di marzo, la programmazione di Don Matteo 15 dovrà quasi certamente subire uno stop strategico. Il motivo è il Festival di Sanremo 2026, che si terrà a febbraio. In particolare, la puntata inizialmente prevista per il 26 febbraio potrebbe slittare per lasciare spazio alla kermesse o per evitare la forte concorrenza mediatica che ruota attorno all'evento. Come spesso accade con le grandi produzioni Rai, le storie di Don Massimo, della Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e del PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico) potrebbero fermarsi per una settimana, posticipando così il gran finale. Se lo stop venisse confermato, l'ultima puntata della nuova stagione di Don Matteo 15 potrebbe andare in onda il 19 marzo 2026.

Serie Tv e Fiction
Serie e Fiction
