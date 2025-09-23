Max Tortora entra nel cast di Don Matteo 15: quale sarà il ruolo dell’attore

Tra le fiction che torneranno in pompa magna su Rai1, c'è ovviamente Don Matteo, arrivato alla sua quindicesima stagione. Protagonista sarà il Don Massimo interpretato da Roul Bova, sempre affiancato dall'immancabile Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini. Nel cast, però, ci sarà una new entry, si tratta di Max Tortora. Ecco chi interpreterà l'attore romano.

Chi interpreterà Max Tortora in Don Matteo 15

Le riprese di Don Matteo 15 si stanno ultimando in queste settimane, con nuovi e vecchi protagonisti. Tra le new entry figura, per l'appunto, Max Tortora. L'attore romano, infatti, è stato chiamato per interpretare il padre del Capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea. In questa stagione, quindi, si dà nuovamente spazio alla vita privata del giovane capitano, svelando una parte del suo passato da lui tenuta accuratamente nascosta. D'altra parte, anche nella scorsa stagione, l'arrivo di sua madre, un'avvenente ex star della commedia sexy all'italiana, interpretata da Tosca D'Aquino, aveva scombussolato e non poco l'equilibrio del Martini. Non resta che scoprire in quali vesti si presenterà l'attore romano e se il suo ruolo farà da contraltare a quello dell'attrice napoletana, senza escludere un possibile incontro a sorpresa tra i due.

Le new entry della nuova stagione di Don Matteo

La nuova stagione della fiction di Rai1 che, nonostante l'addio di Terence Hill, è rimasta nel cuore del pubblico che, infatti, continua a guardarla come dimostrano gli ascolti tv delle stagioni passate. Quest'anno, oltre a Tortora, ci saranno delle new entry. Nel cast, infatti, seppur per un ruolo limitato, entreranno anche Diletta Leotta e Valeria Fabrizi. Se sulla conduttrice sportiva i dettagli in merito alla sua partecipazione sembravano essere piuttosto fumosi, per quanto riguarda Fabrizi, riporterà in scena l'amatissimo personaggio di Suor Costanza, protagonista di Che Dio ci aiuti.

Max Tortora non sarà nel sequel dei Cesaroni

Di Tortora si era parlato anche nei mesi scorsi, dopo la notizia del suo forfait al sequel dei Cesaroni. L'attore aveva spiegato che, in realtà, non c'era mai stato da parte sua alcun interesse nel chiudere le porte al personaggio di Ezio, ma la proposta era arrivata in un momento in cui non sarebbe riuscito ad incastrare i vari impegni. Intanto lo scorso giugno, su Canale 5, è andata in onda una nuova serie Mediaset, Doppio Gioco, in cui si è ritrovato a recitare nuovamente accanto ad Alessandra Mastronardi, incontrata per la prima volta proprio sul set della serie con Claudio Amendola.