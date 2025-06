video suggerito

Diletta Leotta entra nel cast di “Don Matteo”, reciterà accanto a Raoul Bova Diletta Leotta si prepara a travolgere il cast di “Don Matteo”. La conduttrice sarà tra i protagonisti della fortunata serie tv di Rai1 con Raoul Bova nei panni di Dopo Massimo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La serie tv Don Matteo (ormai alla sua 14esima edizione) si prepara a fare un importante “acquisto di mercato”. A sbarcare tra i protagonisti della fortunata serie tv di Rai1 sarà Diletta Leotta, commentatrice sportiva, conduttrice radiofonica e televisiva e a breve anche attrice. Secondo quanto svelato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, Leotta entrerà a far parte del cast della serie con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimoc, forse solo per una puntata ma i dettagli sono ancor in via di definizione. Leotta parteciperèà a un espisodio della stagione n numero 5.

Non è la prima volta da attrice di Diletta Leotta

Ma per Leotta non si tratta di un debutto assoluto nel ruolo di attrice. La donna aveva già recitato nei film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale?, con ottimi risultati tanto da essere stata scelta dalla produzione della serie tv Rai che ha voluto affidarle un ruolo. In passato era stato il turno di un’altra bellissima del piccolo schermo di debuttare da protagonista della serie per un tempo relativamente breve: Belén. Rodriguez.

Gli impegni professionali di Diletta Leotta

Per Diletta, si tratta di un periodo d’oro sotto il profilo professionale e personale. Oltre a essere da anni uno dei volti televisivi di Dazn, Leotta è al timone del podcast Mamma Dilettante, un format basato sui interviste inerenti soprattutto il tema della genitorialità. È, inoltre, una delle voci di Radio 105 con 105 Take Away, che conduce insieme a Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Anche la sua vita privata procede a gonfie vele. Da meno ii un anno, Diletta ha sposato il compagno, il calciatore tedesco Loris Kasious, dal quale ha avuto la sua prima figlia. La piccola Aria ha appena 2 anni e ad aiutare Diletta a occuparsi di lei quando è già per lavoro non ci sono stuoli di tate: solo la madre di Diletta, babysitter all’occorrenza.