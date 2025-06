Diletta Leotta e Loris Karius scacciano le voci di crisi con la prima vacanza d’estate

video suggerito

Diletta Leotta e Loris Karius sono più innamorati che mai, a dispetto di chi, invece, ha sostenuto che in queste settimane ci fosse aria di crisi. I due coniugi, invece, sembra non abbiano alcun problema da risolvere, o se anche fosse, niente che non si possa superare trascorrendo del tempo insieme. A confermare questi momenti di spensieratezza, alcuni scatti pubblicati in queste ore, che li vedono ridere e scherzare insieme alla piccola Arya che, il prossimo 16 agosto, compirà 2 anni.

Diletta Leotta e Loris Karius in vacanza a Ibiza

È il settimanale Chi a pubblicare le foto del calciatore con la conduttrice di Dazn, mentre ridono e scherzano nelle acque cristalline di Ibiza, entrambi felici di potersi dedicare un po' di relax dopo il Campionato. Diletta Leotta, infatti, ha seguito attentamente da bordo campo ogni match, compresa la partita che ha visto trionfare il Napoli come Campione d'Italia. Nel frattempo, non sono mancati gli impegni in radio e anche il podcast seguitissimo, del quale non sono mancate nuove e interessanti puntate con protagoniste alcune delle giovani donne più note dello spettacolo e dei social. In attesa di capire quale sarà il suo ruolo su Dazn, Leotta si gode qualche giorno in compagnia della sua famiglia, giocando con la piccola Arya tra un bagno e l'altro, in quella che è a tutti li effetti, dopo la Sicilia ovviamente, la sua isola del cuore. A Ibiza, infatti, la conduttrice torna appena può, come ha fatto poco prima di diventare mamma e anche quando ha scelto la meta per festeggiare il suo addio al nubilato.

Il futuro di Loris Karius

Nel frattempo, dopo aver scacciato l'aria di crisi di cui in molti parlavano, a seguito di alcuni festività trascorse lontani, come quelle di Pasqua e del primo maggio, quando Leotta è volata in Sicilia con la sua bambina, per trascorrere dei giorni a casa dei genitori. L'estate è alle porte e la coppia avrà tutto il tempo di trascorrere giorni indimenticabili insieme, intanto si guarda anche al futuro. Karius, dopo una pausa forzata, era entrato come portiere nello Shalke 04, nota squadra tedesca, ma poi l'infortunio l'ha bloccato di nuovo, non resta che attendere anche per Loris, quale sarà il suo futuro calcistico.