video suggerito

Ludovica Caramis mamma bis, l’ex professoressa de l’Eredità è incinta: le prime foto con il pancione L’ex professoressa de L’Eredità Ludovica Caramis diventerà mamma per la seconda volta, dopo la nascita del primo figlio Leone nel 2020. L’annuncio con alcune foto su Instagram che la mostrano con il pancione. Il futuro papà bis è il marito Mattia Destro, calciatore professionista. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ludovica Caramis diventerà mamma per la seconda volta. L'ex professoressa de l'Eredità, che ha partecipato al programma dal 2011 al 2017, è incinta. L'annuncio con alcune foto su Instagram che la mostrano con il pancione in vacanza insieme alla famiglia. Il futuro papà bis è il marito Mattia Destro, calciatore di professione. I due sono già genitori di un maschietto, Leone, nato nel 2020.

Ludovica Caramis incinta, le prime foto con il pancione

Con alcune foto pubblicate su Instagram, l'ex professoressa de l'Eredità ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Leone nel 2020. Gli scatti mostrano la futura mamma bis in piscina insieme al figlio, entrambi sdraiati insieme. Lei indossa un bikini intero di colore giallo, che le mette in evidenza il pancione. Il giallo è anche il colore scelto come didascalia, che raffigura un pulcino e un cuore. Ancora sconosciuto il sesso del bebè e la presunta data del parto. Tra i commenti, tantissimi messaggi di congratulazioni arrivati anche da personaggi del mondo dello spettacolo e dei social, come Chiara Nasti, Miriam Leone, Alice Campello e Viriginia Mihajlovic.

L'amore tra Ludovica Caramis e il calciatore Mattia Destro

Ludovica Caramis si è fatta conoscere dal pubblico grazie al suo ruolo di professoressa nel programma l'Eredità, condotto prima da Carlo Conti e poi da Fabrizio Frizzi, dal 2011 al 2017. Successivamente prese parte a Tale e Quale Show e poi a La Corrida in qualità di valletta. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel settembre 2014 è convolata a nozze con Mattia Destro, calciatore di professione, che attualmente gioca nella Reggiana in serie B. I due nel 2020 hanno accolto in famiglia il loro primo figlio, Leone, che oggi ha quasi 5 anni. E presto diventeranno genitori bis, anche se ancora non è noto il sesso.