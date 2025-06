Aurora Betti mamma bis, l’ex di Temptation Island incinta per la seconda volta: il nome scelto e il sesso

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Betti presto mamma bis. L'ex concorrente di Temptation Island annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita di Diego nel 2017 avuto con l'ex compagno Simone Aresti. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram nella giornata di domenica 1 giugno: in autunno arriverà una femminuccia e il padre è il compagno Carmine Tano.

Aurora Betti annuncia la seconda gravidanza e svela il sesso del bebè

Con un post pubblicato su Instagram, Aurora Betti ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Una bella notizia comunicata ai followers non attraverso l'ecografia, ma nel giorno del gender reveal. L'ex protagonista di Temptation Island nel 2015 (quando ha partecipato in coppia con Gianmarco Valenza), si è mostrata per la prima volta con il pancione e ha anche fatto sapere che diventerà mamma di una bambina con il nuovo compagno Carmine Tano. I due hanno organizzato una festa sulla spiaggia e, in breve, il cielo si è colorato di rosa. La piccola arriverà il prossimo autunno e si chiamerà Zoe. Per Betti non si tratta del primo figlio: è già mamma di Diego nato dalla sua precedente relazione con il giocatore del Cagliare Simone Aresti.