Diletta Leotta: "Io e Loris non siamo quasi mai soli a casa. Al primo incontro con la mia famiglia, è scappato" Ospite del podcast di Valentina Ferragni, Diletta Leotta ha ricordato il primo incontro del marito Loris Karius con la sua famiglia in Sicilia: "Non era abituato a tutto quel casino. Mi ha detto 'ti prego basta', si è chiuso a chiave in camera".

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta è stata ospite di Storie oltre le Stories, podcast di Valentina Ferragni. La conduttrice di Dazn ha ripercorso la sua storia, dalla passione per il mondo dello sport all'amore per la famiglia e la figlia Arya, nata nell'agosto del 2023 dal matrimonio con Loris Karius. "Sono una perfezionista, la precisione mi dà sicurezza nel lavoro", ha spiegato. E quanto al pregiudizio che il calcio sia un ‘mondo per uomini', ha spiegato: "Non lo è per niente, è un mondo per donne. Io ci lavoro tutti i giorni e mi sento totalmente a mio agio".

L'amore per la famiglia e per la figlia Arya

Diletta Leotta ha ripercorso l'inizio della sua carriera, ricordando con Ferragni quando a 20 anni ha lasciato la sua Sicilia per trasferirsi a Roma: "A 20 anni sono passata a Sky, trasferirmi e stare da sola è stato un momento difficile. Mia mamma mi diceva che quando vedeva la mia cameretta vuota piangeva". La famiglia per la conduttrice è stata e continua a essere un punto di riferimento nella sua vita: "Io e le mie sorelle abbiamo 18 anni di differenza, la più grande è stata come una seconda mamma per me, io mi sento una loro figlia. Quando torno a casa sono coccolata". Nell'agosto 2023, Leotta è diventata mamma della piccola Arya, di cui ogni giorno si "riscopre mamma": "Non avevo questo istinto materno così sviluppato, ora grazie a lei ce l'ho. Per la prima volta mi ha fatto arrabbiare e l'ho messa in punizione. Ma sono troppo buona, dopo 7 minuti ho aperto la porta, non ce la facevo".

Il primo incontro di Loris Karius con la famiglia di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha ricordato con Valentina Ferragni la prima volta in cui il marito Loris Karius ha incontrato la sua famiglia numerosa in Sicilia. Se la conduttrice è stata abituata a crescere circondata da persone, diverso è stato il passato del portiere tedesco, che infatti si è trovato piuttosto spiazzato: "Quando l'ho portato per la prima volta a casa, lui è figlio unico e non parla italiano, non era abituato a tutto quel casino. Mi ha detto ‘ti prego basta', è salito di sopra, si è chiuso a chiave in camera e si è buttato sul letto, distrutto dalla vita".

Anche se ora vive a Milano e la famiglia è rimasta in Sicilia, a casa non è mai sola: "Casa mia è comunque un casino, sono una persona molto inclusiva, è difficile che ci sia un pranzo dove sono sola. Loris mi dice sempre ‘ma perché siamo sempre così tanti?', ‘perché mai io e te da soli?' Per me è normale". Il Natale è la festa più ‘affollata' in casa Leotta-Karius: "Per lui con il Natale è cambiata la vita, vedo il suo shock ambientale, ma mi piace che possa sentirsi parte di qualcosa".