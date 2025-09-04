Raoul Bova torna in tv dopo lo scandalo degli audio: quando e dove ne parlerà per la prima volta

Dagospia fa sapere che Raoul Bova è pronto a rompere il silenzio dopo lo scandalo che ha stravolto la sua vita privata: sarà ospite di Silvia Toffanin nella prossima edizione di Verissimo.

Raoul Bova sarebbe pronto a rompere il silenzio e a segnare la prima apparizione in pubblico dopo lo scandalo che ha investito la sua vita personale. Diverse settimane fa ha dato forfait in un piccolo borgo nella provincia di Fermo, Francavilla d'Ete, dove era atteso per la 25esima edizione dell'Orgoglio Marchigiano. È stato lontano dalle luci dei riflettori per tutelarsi dopo la diffusione virale degli audio con Martina Ceretti, diffusi da Fabrizio Corona. Ora però, con l'inizio della nuova stagione televisiva e con l'avvicinarsi delle messe in onda dei suoi progetti cinematografici, tra cui Buongiorno Mamma 3, sarebbe pronto a parlare e riapparire in pubblico. Dagospia rivela che sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Raoul Bova sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Raoul Bova, stando a quanto rivela Dagospia, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nelle prossime settimane. Il contenitore pomeridiano del weekend, uno dei più seguiti della televisione italiana, accoglierà l'attore pronto per il suo ritorno sulle scene dopo lo scandalo che lo ha messo al centro del gossip insieme all'ex moglie, Rocio Munoz Morales. Verissimo tornerà in tv da sabato 13 e domenica 14 settembre 2025: non è escluso che Bova potrebbe essere tra i primi ospiti delle puntate di apertura.

I prossimi impegni di Raoul Bova tra film e serie tv

Raoul Bova sarà protagonista in tv, tra film e serie tv, nella stagione televisiva appena iniziata. A settembre, in una data ancora da definire, sarà tra i protagonisti della terza stagione di Buongiorno mamma. Nelle ultime ore è stato pubblicato il post dedicato alla fiction sul suo profilo Instagram. Bova tornerà a vestire i panni di Don Massimo, in Don Matteo 15, e lo vedremo anche in tre film, Greta e le favole vere diretto da Berardo Carboni, Amici Comuni con la regia di Marco Castaldi e Nel tepore del ballo con la regia di Pupi Avati.