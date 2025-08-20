Il caso Martina Ceretti non travolge la carriera di Raoul Bova, per lui cinque progetti tra film e serie TV

Raoul Bova torna a concentrarsi sulla sua carriera dopo il difficile periodo attraversato di recente. L’attore, che qualche giorno fa ha compiuto 54 anni, sarà impegnato sul set di film e serie tv.

Raoul Bova è stato suo malgrado travolto da uno scandalo. Fabrizio Corona ha diffuso alcuni messaggi vocali presumibilmente inviati dall'attore alla modella Martina Ceretti. Alcune frasi contenute negli audio sono diventate virali, ma gli avvocati di Bova sono corsi ai ripari, chiedendo la registrazione del marchio "Occhi spaccanti" e della frase completa che conteneva quell'espressione al fine di frenarne la diffusione. E mentre i legali si occupano della vicenda, Raoul Bova torna a concentrarsi sul suo lavoro. Ci sono diversi impegni lavorativi all'orizzonte e la sua ex compagna, Rocio Munoz Morales non è da meno.

Raoul Bova impegnato in cinque progetti diversi, tra film e serie tv

Poco dopo la diffusione della puntata di Falsissimo che rendeva noti alcuni messaggi privati attribuiti a Raoul Bova, ha iniziato a serpeggiare l'indiscrezione che vedeva a rischio il ruolo dell'attore nella serie Don Matteo. Fanpage ha smentito le voci, spiegando che la carriera di Bova non ha mai rischiato di vacillare a causa dell'accaduto. In fondo, la vita privata ha ben poco a che vedere con la professionalità. Lo scorso 14 agosto, il volto di Don Massino ha compiuto 54 anni e la pagina ufficiale dedicata alla serie ha pubblicato una dedica per lui, confermando la sua presenza nella nuova stagione:

È arrivato a Spoleto in punta di piedi ed è entrato nel cuore di milioni di persone: oggi facciamo tantissimi auguri a Raoul Bova, il nostro amatissimo Don Massimo! In attesa di vederlo all’opera nella nuova stagione.

In queste ore, anche il settimanale Chi, nella rubrica di Giuseppe Candela Chicche di Gossip – C'è chi dice… ha ribadito la presenza di Raoul Bova in Don Matteo 15. Ma non è tutto. Vedremo l'attore anche nella serie Buongiorno mamma 3 e in tre film: Greta e le favole vere diretto da Berardo Carboni, Amici Comuni con la regia di Marco Castaldi e Nel tepore del ballo con la regia di Pupi Avati.

Anche Rocio Munoz Morales è attesa in TV

Anche Rocio Munoz Morales, al netto delle turbolenze che sta attraversando nella vita privata, aggiungerà nuovi tasselli alla carriera in TV e non solo. Su Rai2 condurrà Freeze con Nicola Savino. Inoltre, all'orizzonte c'è anche un film con la regia di Enrico Vanzina e un libro.