“Raoul Bova rischia di perdere Don Matteo”, cosa c’è di vero nella notizia uscita dopo le chat con Martina Ceretti

“Raoul Bova rischia di perdere pure il suo ruolo in Don Matteo”, riporta il settimanale DiPiùTv. Fanpage.it però apprende che l’attore non avrebbe avuto nessuno scossone lavorativo dopo la diffusione delle chat con Martina Ceretti e gli audio resi pubblici da Corona. Il suo privato non avrebbe posto il tema in Rai e in Lux Vide e la 15esima stagione sarebbe regolarmente in arrivo, come anche da recente annuncio dei palinsesti.

Don Matteo 15 non rischia, cosa ha appreso Fanpage.it sulla questione

"Raoul rischia di perdere pure il suo ruolo in Don Matteo, fiction di punta della Rai, dove tre anni fa ha preso il posto del grande Terence Hill, interpretando il gentile e affidabile don Massimo", questo il virgolettato completo riportato dal settimanale DiPiùTv. La notizia ha aperto una voragine di supposizioni e interrogativi sul futuro della nota fiction Rai. Fanpage.it apprende che il ruolo in Don Matteo 15 non è in alcun modo messo in discussione e che, al momento, la sua vicenda strettamente privata, con relativa separazione da Rocio Munoz Morales, non avrebbe giustamente intaccato il contributo che ha dato al prodotto Lux Vide e Rai con enorme successo. Non c'è spazio per accogliere l'idea che un ritorno di Terence Hill sia la exit strategy perfetta per aggirare l'ostacolo, visto che questa percezione non risiederebbe in cabina di regia.

Raoul Bova e Terence Hill nel passaggio di testimone in Don Matteo

Perché per ora il ruolo di Don Massimo non è messo in discussione

Certo, si naviga a vista, ché se gli ascolti tv dovessero arrancare perché la fedina sentimentale macchiata dovesse in qualche modo gravare sul suo curriculum, allora è certo che le valutazioni tornerebbero al centro del tavolo. Va detto che per ora non è facile immaginare questo tipo di scenario. Bova, per quanto inserito in un contesto familiare compromesso, dove le versioni tra lui e Rocìo, su una crisi ormai logorante e duratura, sono piuttosto contrastanti, dovrà rispondere di questo e della sua condotta personale in tribunale eventualmente per l'affido delle figlie avute con l'attrice e il loro mantenimento. Per la sbarra pubblica, quella farcita anche da commenti e meme, le preoccupazioni sono inferiori, anche perché gli inquirenti stanno seguendo la pista di un sistema di estorsioni più ampio a danno di volti noti dello spettacolo, quindi la posizione della parte lesa, almeno per quanto riguarda il pubblico ludibrio, è dietro l'angolo.

Don Matteo 15 confermato nei palinsesti Rai: la nuova trama

La Rai, il mese scorso, ha annunciato Don Matteo 15 nella giornata palinsesti, confermandola nella prossima stagione tv. Le riprese sono in corso regolarmente e, trama alla mano, il personaggio di Bova continua a essere centrale nella storia. Nel cast, anche Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli, Francesco Scali. Nei nuovi episodi don Massimo si ritrova a prendersi cura di un’adolescente incinta, Maria, che ha perso la memoria dopo un'aggressione. Il sacerdote la terrà in canonica e, per aiutarla a ricordare chi sia, inizierà a indagare sul suo passato, scoprendo una situazione pericolosa dalla quale deve essere messa in salvo. Prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda in dieci prime serate su Rai 1.