Raoul Bova non si presenta al festival dell’Orgoglio Marchigiano, il sindaco: “Compenso pagato, che scorrettezza”

Non è un buon momento per Raoul Bova, e si capisce. Le cronache dell'ultimo mese riuscirebbero a scuotere anche il carattere più duro ed è forse per questo motivo che si è verificato il suo forfait in un piccolo borgo nella provincia di Fermo, Francavilla d'Ete. L'attore era previsto alla venticinquesima edizione dell'Orgoglio Marchigiano, davanti a più di 2000 persone. L'attore, però, ha mancato l'evento, inviando una mail a un'ora dall'inizio della serata scatenando l'ira delle istituzioni locali.

La reazione del sindaco

Il sindaco del borgo, Nicola Carolini, non ha fatto sconti e ha fatto sapere al Corriere Adriatico tutto il suo disappunto, sottolineando come l'attore avesse percepito anche il cachet: "Quando si fa una manifestazione del genere, con istituzioni e pubblico da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l'impegno preso e il compenso pagato, è scorretto". E pensare che c'era il parterre delle grandi occasioni: oltre a Bova, tra gli invitati anche Nancy Brilli, Beatrice Luzzi, Gabriel Garko e Sergio Muniz. Tutti gli attori hanno tenuto banco tra il pubblico, tra selfie, baci e abbracci. Il sindaco ha poi ribadito: "Se non riusciremo a recuperarlo l'anno prossimo, non importa: porteremo ospiti più seri e importanti".

Il caso dell'audio con Martina Ceretti

Intanto, tra gli ultimi aggiornamenti sul caso dell'audio rubato, il Garante per la Privacy ha ordinato a Fabrizio Corona di eliminare in via immediata l'audio di Raoul Bova dal podcast e dai social. Adesso, l'influencer ha trenta giorni di tempo per fare ricorso contro il provvedimento. Sul fronte dei progetti futuri, invece, l'attore sarà stato certamente lieto di registrare il fatto che il caso Martina Ceretti non ha travolto la sua carriera: per lui ci sono cinque progetti in corso tra film e serie televisive.