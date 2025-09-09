Francesco, figlio di Raoul Bova e deejay, debutta come attore: sarà nella fiction Don Matteo

La passione per il cinema e la televisione sembra trasmettersi di generazione in generazione nella famiglia di Raoul Bova e dell’ex moglie Chiara Giordano. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, Francesco Bova, 24 anni, figlio dell’attore e della sua ex compagna, debutterà in tv. Fotografato sul set della fiction Don Matteo, Francesco apparirà nel ruolo di un infermiere. Si tratta di un ruolo minore, da comparsa, ma rappresenta per il giovane un primo passo nel mondo della televisione, un ambiente che suo padre conosce molto bene.

Chi è Francesco, figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano

Francesco è il secondogenito di Raoul Bova e Chiara Giordano. Il primo figlio della coppia è Alessandro Leon. Affermato deejay, ha studiato musica presso il prestigioso Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology, dove si è laureato nell’ottobre 2024. I suoi sound sono ispirati al mondo del cinema, ambiente che ha respirato fin da bambino grazie alla carriera del padre. Nel 2021 ha vinto un premio per la miglior musica al Top Indie Film Festival. Più recentemente, Francesco ha iniziato a esplorare il mondo della musica elettronica e lo scorso anno ha rilasciato il suo primo singolo, "Thyra".

Raoul Bova protagonista della fiction Don Matteo

Il debutto di Francesco in Don Matteo rappresenta per lui un’opportunità di avvicinarsi alla televisione in un contesto familiare: suo padre, infatti, è il protagonista assoluto della fiction Rai nel ruolo di don Massimo. Padre e figlio hanno mantenuto un rapporto molto stretto nonostante la separazione di Raoul e Chiara, avvenuta oltre dieci anni fa. I due ex coniugi, dopo una fase iniziale di riassestamento, sono tornati a sostenersi reciprocamente. È stata proprio Chiara, madre di Francesco, a stare vicina a Raoul durante il periodo difficile della rottura con Rocío Muñoz Morales, sua ultima compagna ufficiale.