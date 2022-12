Il figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano si è laureato: “Fiero di te, il più bel regalo di Natale” Il figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano, Alessandro Leon, si è laureato. Il 22enne ha festeggiato questo importante traguardo insieme ai genitori, che hanno condiviso sui social alcuni scatti del grande giorno. “Fiero di te”, ha scritto l’attore. “Il più bel regalo di Natale”, ha aggiunto la madre.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Leon Bova si è laureato. Il primo figlio di Raoul Bova e dell'ex compagna Chiara Giordano ha indossato la corona d'alloro. Un grande traguardo che il 22enne ha voluto festeggiare con i genitori, che per l'occasione hanno condiviso diversi messaggi di congratulazioni e scatti sui social.

Il figlio maggiore di Raoul Bova si è laureato

"Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te", Così Raoul Bova si è congratulato con il figlio Alessandro Leon per la laurea. Il 22enne ha voluto festeggiare uno dei giorni più importanti della sua vita insieme al padre, alla madre Chiara Giordano e al loro cagnolino, come si vede negli scatti social. "Il mio regalo di Natale più bello", ha scritto su Instagram la donna, che dopo la separazione dal marito nel 2013 ha voltato pagina e ripreso in mano la sua vita, riscoprendo la passione per il ballo e per gli animali.

Tanti i messaggi di congratulazioni arrivati per il traguardo di Alessandro Leon, come quelli della conduttrice Rossella Brescia e di Maria Grazia Cucinotta, che di recente ha festeggiato la laurea della figlia Giulia. La giornata per la famiglia Bova-Giordano è proseguita con un pranzo nel ristorante milanese dello chef Filippo La Mantia.

Il rapporto di Raoul Bova con il figlio

In una recente intervista a Verissimo, Raoul Bova ha parlato del rapporto con i suoi quattro figli: Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna e Alma, avute insieme all'attuale compagna Rocio Munoz Morales. "Con i miei figli maggiori ho un rapporto diverso rispetto alle mie figlie più piccole. Alma e Luna sono più gelosette, […] con i più grandi sto vivendo un rapporto molto bello da adulti", ha raccontato l'attore. Poi a proposito del rapporto con Alessandro Leon ha aggiunto: "Parliamo di quello che accade nel mondo, di quello che sarà, proprio nel momento in cui loro devono decidere chi diventare".