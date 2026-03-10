Le libere donne, la trama della seconda puntata: Mario Tobino tra Margherita e Paola, le anticipazioni del 17 marzo

Le libere donne, anticipazioni della seconda puntata del 17 marzo

La trama della seconda puntata de Le libere donne, in onda martedì 17 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La serie con Lino Guanciale è liberamente ispirata alla storia vera di Mario Tobino. Nelle anticipazioni, dunque, ritroviamo anche la passione con Paola Levi Olivetti, che lo psichiatra visse davvero nel corso della sua vita. Negli episodi 3 e 4, il medico è diviso tra il senso di protezione e di affetto che ormai prova per la paziente Margherita e la passione per l'ex compagna Paola, che scappa dalla persecuzione nazista. Margherita proverà a denunciare gli abusi subiti dal marito, ma come accadeva spesso all'epoca – e purtroppo anche oggi – nessuno le crederà.

La trama e il cast della seconda puntata

Nella seconda puntata de Le libere donne, Mario Tobino interpretato da Lino Guanciale, interviene appena in tempo per fermare l'aggressione dell'infermiere Beppe (Riccardo Goretti) ai danni di Margherita (Grace Kicaj) . Per la donna è un momento molto complicato, perché deve affrontare l'udienza nel corso della quale verrà stabilito se sia davvero inferma mentalmente. Ma davanti al giudice, Margherita trova il coraggio di affrontare il marito e di denunciare le violenze subite. Purtroppo, il suo gesto risulta del tutto vano, perché nessuno le crede. Così, ha un crollo e aggredisce il marito, peggiorando drasticamente la sua situazione. Nell'ospedale psichiatrico viene sottoposta regolarmente all'elettroshock e, così, sprofonda nella depressione. Mario Tobino, che si sta avvicinando sempre di più a lei, cerca terapie alternative per curarla.

Tra Mario Tobino e Paola Levi Olivetti si riaccende la passione

All'ospedale psichiatrico si verifica una rivolta delle pazienti. Le donne ricoverate hanno fame. Per tentare di placare gli animi, il Direttore Roncoroni (Paolo Giovannucci) prova a ottenere delle derrate alimentari per l'istituto ma purtroppo fallisce miseramente. Paola, interpretata da Gaia Messerklinger, riesce a sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Appena le è possibile, corre da Mario e tra loro si riaccende il fuoco di quel sentimento che non si era mai spento del tutto. La situazione precipita quando i nazisti irrompono nell'ospedale psichiatrico alla ricerca dell'ebrea che risulta nascosta tra le pazienti. L'angoscia si taglia con il coltello.

Quante puntate sono e quando finisce

La fiction Le libere donne è una miniserie. Terrà compagnia agli spettatori per sole tre settimane. Le tre puntate andranno in onda sempre di martedì, alle ore 21:30 su Rai1. Come dicevamo, il 17 marzo assisteremo alla seconda puntata. Dunque, per gustarsi il finale di stagione, occorrerà attendere martedì 24 marzo, quando Lino Guanciale saluterà il pubblico e smetterà i panni dello psichiatra Mario Tobino.