Le libere donne, trama dell’ultima puntata del 24 marzo: Mario Tobino ama Margherita poi il tragico finale

Le anticipazioni della terza e ultima puntata de Le libere donne in onda martedì 24 marzo su Rai1. Nel finale di stagione, l’estremo gesto di una paziente, l’amore di Mario Tobino per Margherita e la reazione di Paola. Sullo sfondo la violenza del fascismo che terrorizza medici e pazienti.

La trama della terza e ultima puntata de Le libere donne, in onda martedì 24 marzo. La fiction con Lino Guanciale, ispirata alla storia vera dello psichiatra Mario Tobino, si concluderà con un finale intenso e tragico. Negli ultimi due episodi, il gesto estremo di una paziente dell'ospedale psichiatrico. Intanto Paola, personaggio ispirato alla compagna storica dello psichiatra, Paola Levi Olivetti, verrà a conoscenza dell'amore che Mario Tobino prova per Margherita. La minaccia del regime fascista si insinua nella struttura, terrorizzando medici e pazienti. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.

La trama e il cast della terza puntata

Le anticipazioni del finale de Le libere donne svelano che gli ultimi due episodi della fiction con Lino Guanciale saranno particolarmente intensi e drammatici. Paola, interpretata da Gaia Messerklinger, organizza un evento mondano per agevolare la raccolta dei viveri. Intende aiutare Marta, interpretata da Ianua Coeli Linhart, la paziente nascosta nell'ospedale psichiatrico a cui i fascisti danno la caccia perché ritenuta ebrea. Intanto, Margherita (Grace Kicaj) è sempre più legata al Dottor Tobino ed è ferocemente gelosa di Paola. Così, in preda alla rabbia, scatena una crisi che purtroppo ha delle tragiche conseguenze. Una delle pazienti, infatti, commette un gesto estremo. Convinta di non poter più vivere lì, Margherita escogita un piano per fuggire. Intanto, Paola si imbatte negli appunti del suo ex compagno e così scopre che anche lui prova dei sentimenti per Margherita. Decide di affrontarlo. Mario Tobino, nel frattempo, tenta di acquisire più informazioni possibili sulla sua paziente per tentare di comprendere quale sia la verità. L'infermiere Beppe (Riccardo Goretti) è ormai uno squadrista fascista e si presenta armato nell'ospedale psichiatrico. Accusa il direttore Roncoroni (Paolo Giovannucci) di nascondere un'ebrea nella struttura.

La minaccia fascista e il terrore tra medici e pazienti

Nell'ultimo episodio, il ballo in maschera organizzato da Paola. L'evento, tuttavia, degenera quando il colonnello nazista Sommer impone a Roncoroni di consegnargli la paziente ebrea nascosta nell'ospedale psichiatrico. In caso contrario, annuncia conseguenze gravissime. Medici e pazienti sentono che la loro vita è sempre più in pericolo e sono terrorizzati. Dopo una serie di eventi drammatici, la tensione esplode. Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. Sfidare il regime significa vedere la propria vita stravolta.

Quando va in onda il finale di stagione

La fiction Le libere donne, ispirata alla vera storia dello psichiatra Mario Tobino, è ormai giunta alle battute finali. Martedì 24 marzo, Rai1 trasmetterà la terza e ultima puntata. L'appuntamento con Lino Guanciale è alle ore 21:30 su Rai1. Si concluderà, così, una serie intensa e coraggiosa che ha raccontato la situazione delle pazienti di un ospedale psichiatrico e la lotta di uno psichiatra per restituire a quelle donne una vita degna di essere vissuta.