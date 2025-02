Sarah Gellar di Buffy dice addio all’amica e collega Michelle Trachtenberg: “Sarò coraggiosa, vivrò per te”

video suggerito

Sarah Michelle Gellar con un post pubblicato su Instagram pochi minuti fa ha salutato la sua amica e collega Michelle Trachtenberg. La morte dell'attrice di Gossip Girl e Buffy L'Ammazzavampiri ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del cinema e delle serie televisive: Michelle Trachtenberg aveva 39 anni ed è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento, a New York, ma le cause ufficiali della morte non sono ancora state rese note. Sarah Gellar che ha condiviso con lei il set di Buffy, l'ha ricordata con una frase commovente.

L'addio di Sarah Gellar a Michelle Trachtenberg

Sarah Gellar che, dopo le riprese di Buffy, aveva continuato a frequentare Michelle Trachtenberg, è distrutta per la sua morte. "Michelle, ascoltami. Ascolta. Io ti amo. Ti amerò sempre. La cosa più difficile a questo mondo è viverci. Sarò coraggioso. Vivrò per te" ha scritto in un post su Instagram a corredo di numerose foto che la ritraggono sorridente con la sua amica e collega, scattate dentro e fuori dal set. La frase aggiunta nella didascalia è la stessa che il suo personaggio recita alla sorella Dawn, interpretata dalla Trachtenberg, per sacrificarsi per il bene del mondo intero.

I messaggi del cast di Gossip Girl e Buffy per Michelle Trachtenberg

Ed Westwick, Chuck Bass di Gossip Girl, è stato uno dei primi a omaggiare la collega dopo la notizia della sua morte. "È così triste, prego per lei" ha scritto in una IG story. Anche Blake Lively, che nella serie ha recitato al suo fianco nei panni di Serena van der Voodsen, ha scritto su Instagram un lungo messaggio: "Dai per scontato che avrai l'opportunità di vedere una vecchia amica. Ma le vere tragedie sono quelle che ti accecano in un martedì ozioso. Il mondo ha perso una persona buona e sensibile". Della serie Buffy, ha rotto il silenzio James Marsters, Spike nella trama, che ha scritto per lei: "Abbiamo perso un'anima bella. È morta troppo giovane e ha lasciato dietro di sé tante persone che la conoscevano e l'amavano. Il mio cuore va alla sua famiglia, brave persone che stanno soffrendo la più grande perdita che qualcuno possa mai sopportare. Spero che tutti diano loro lo spazio per guarire in questo momento difficilissimo. Michelle ci mancherai".