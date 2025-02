video suggerito

È morta Michelle Trachtenberg, la star di Gossip Girl e Buffy L’ammazzavampiri aveva 39 anni È morta Michelle Trachtenberg, attrice nota per i suoi ruoli di successo in Gossip Girl, Buffy L’ammazzavampiri e Harriet la spia. Aveva 39 anni. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

2.174 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta Michelle Trachtenberg, attrice nota per i suoi ruoli in serie di successo come Gossip Girl, Buffy L'ammazzavampiri e il film Harriet la spia. Aveva 39 anni. A darne notizia il sito americano New York Post. É stata trovata senza vita nella mattina di mercoledì 26 febbraio nel complesso residenziale di lusso nel quartiere Central Park South, a New York. Di recente l'attrice aveva fatto preoccupare i fan pubblicando alcune foto su Instagram in cui appariva fragile e visibilmente dimagrita, chiarendo poi di essere "felicemente in salute". Ancora sconosciute, al momento, le cause del decesso. Stando a quanto riporta TMZ, nell'ultimo anno aveva subito un trapianto di fegato.

La carriera di Michelle Trachtenberg, da Harriet la spia a Gossip Girl

Nata a New York nell'ottobre del 1985, Trachtenberg ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema e delle serie tv fin da piccola. Il primo ruolo all'età di 9 anni nella serie Nickelodeon Le avventure di Pete e Pete. Nel 1996 il debutto al cinema con il film Harriet la Spia, in cui interpretava la protagonista Harriet. Grazie a questo ruolo nel 1997 ha vinto i Young Artist Awards.

Michelle Trachtenberg ha interpretato il personaggio di Georgina Sparks in Gossip Girl

L'anno successivo al debutto sul grande schermo si è trasferita a Los Angeles, dove la sua popolarità è cresciuta sempre di più. Nei primi Anni Duemila ha ottenuto il ruolo di Dawn Summers nella serie Buffy L'ammazzavampiri, che ha poi ricoperto fino al 2003. Ha fatto parte anche del cast di Dr House- Medical Division e Law & Order. Dal 2008 al 2012 ha recitato nella serie di successo Gossip Girl interpretando il personaggio di Georgina Sparks per diverse stagioni, al fianco di Leighton Meester (Blair Waldorf) e Blake Lively (Serena van der Woodsen). Tra i suoi ruoli si ricordano anche quello nel film Seventeen Again al fianco di Zac Efron, The Scribbler, NCIS: Los Angeles, Criminal Minds.