Le location di Bridgerton che esistono davvero (e possono essere visitate)

Bridgerton, la serie di successo targata Netflix, è arrivata alla sua quarta stagione, il cui primo capitolo è disponibile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 29 gennaio. Il protagonista questa volta è Benedict Bridgerton, il più bohémien dei fratelli, che nelle scorse stagioni aveva sempre rifiutato di sistemarsi e di mettere la "testa a posto" come avrebbe voluto la mamma Lady Violet Bridgerton. Ora, però, le cose sono cambiate: a un ballo in maschera organizzato proprio dalla sua famiglia, lo "scapolo d'oro" rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. A fare da sfondo alle vicende, anche questa volta ci sono palazzi aristocratici, adorabili cittadine britanniche e immensi giardini: in quanti sanno che alcune di queste location esistono davvero e possono essere visitate?

I luoghi di Bridgerton a Londra

Bridgerton continua a riscuotere un successo internazionale ma la cosa che solo in pochi sanno è che i luoghi che fanno da sfondo agli scandali dell'alta società dell'era Regency sono diventati super richiesti nel settore travel. Londra è spesso apparsa nelle riprese della serie, dai Giardini Botanici Reali di Kew Palace al Belton House, fino ad arrivare al King's Obervatory (dove sono ambientate molte delle scene del prequel dedicato alla regina Carlotte).

Giardini Botanici Reali

Gli amanti della lettura, fan di Eloise e Penelope, non possono perdersi una visita ad Hatchard's , la libreria più antica della capitale inglese, mentre a Piccadilly sorge la chiesa di St James, dove si è svolta la drammatica scena del matrimonio tra Anthony Bridgerton ed Edwina Sharma. A Greenwich, invece, c'è la Queen's House dove si è tenuto il ballo reale per il principe Federico di Prussia. L'Old Royal Naval College e la Ranger's House, infine, hanno prestato le loro facciate esterne a molte scene.

Queen’s House a Greenwich

Da Bath a York, le cittadine che compaiono in Bridgerton

A circa un'ora da Londra sorge la cittadina di Chatham, tra le cui strade acciottolate Lady Featherington passeggiava con la sua pupilla, Marina, durante una gita ai bassifondi, mentre presso l'Historic Dockyard nella prima stagione è stato allestito il saloon di boxe. Molto presente nei diversi capitoli di Bridgerton, anche la cittadina di Bath, nel sud-ovest dell'Inghilterra, considerata una "perfetta imitazione della Londra Regency".

Holbourne Museum a Bath

Qui l'iconico Holbourne Museum è diventato la casa di Lady Danbury: vanta oltre 2000 metri quadrati di splendidi giardini e al suo interno conserva una delle parrucche della regina Carlotta. Il Royal Crescent Hotel & Spa, invece, è stato usato per le riprese della facciata della residenza Featherington. L'antica città fortificata di York, invece, ospita il Castello Howard e i suoi giardini (chiamati Clyvedon Estate nella serie), dove Simon Basset e Daphne Bridgerton trascorrono la loro luna di miele. Concludono il tour a tema Bridgerton il Kingston Bagpuize House & Gardens nell'Oxfordshire, dove sorge Blenheim Palace, ovvero la residenza della regina Carlotta e di re Giorgio III, e Painshill Park, nel Surrey, dove si è svolto il picnic della famiglia Featherington nella prima stagione.