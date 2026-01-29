Chi è Yerin Ha, l’attrice protagonista di Bridgerton 4 che interpreta Sophie

Yerin Ha è l’attrice australiana, di origini sudcoreane, che interpreta Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton. La sua carriera è iniziata poco più che ventenne e già ha conquistato diversi ruoli importanti.

Yerin Ha è l'attrice che interpreta Sophie Baek, la dama che farà perdere la testa a Benedict, lo scapolo impenitente della famiglia, nella quarta stagione di Bridgerton, i cui episodi sono arrivati su Netflix il 29 gennaio. Ventotto anni, nata a Sydney da genitori sudcoreani, in famiglia non è la sola ad aver intrapreso un percorso artistico, dal momento che sua nonna è l'attrice e politica coreana Son Cook. Il ruolo nella serie di Shonda Rhimes non è il primo in un prodotto di grande successo.

Chi è Yerin Ha: gli studi e dove l’abbiamo già vista recitare

È sin da giovanissima che Yerin Ya decide di abbracciare le sue velleità artistiche, avvicinandosi al mondo della recitazione, dopo aver superato il provino alla prestigiosa Kaywon High School of Arts di Seul. La sua formazione è durata tre ani, dopo i quali è tornata in Australia, dove nel 2018 si è laureata in Belle Arti, specializzandosi in recitazione, con una particolare attenzione al Teatro Musicale, approfondendo i suoi studi al National Institute of Dramatic Art di Sydney.

La sua carriera, di fatto, è iniziata poco più che ventenne quando, nel 2019, dopo alcune esperienze teatrali, ha debuttato sul piccolo schermo con un ruolo nella serie Reef Break. Nello stesso anno è stata scelta come co-protagonista della serie Halo e nel 2021 ha anche ricevuto un premio come "stella nascente". È stata scelta, poi, nel 2o24 per il ruolo di Sophie Beak e anche per la nuova serie Netflix Ombre nell'acqua.

Yerin Ha è Sophie in Bridgerton 4

Il personaggio interpretato da Yerin Ha è quello della protagonista femminile della quarta stagione, ovvero Sophie Baek. La storia ripercorre quella di Cenerentola, di fatti la giovane di cui si innamora Benedict, pur presentandosi come una cameriera, perché costretta a lavorare come domestica dalla sua matrigna, ha in realtà origini nobili. Il secondogenito della famiglia Bridgerton la incontra alla festa in maschera organizzata da sua madre Lady Violet, dove lei indossa un abito d'argento. Per ritrovarla farà tutto ciò che è in suo potere, ma avverrà qualcosa di completamente inaspettato. Le differenze sociali, però, potrebbero minare la nascita di questo amore, l'unico in grado di far capitolare il libertino descritto nei libri di Julia Quinn e raccontato da Shonda Rhimes.