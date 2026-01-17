Emilia Clarke e l’infortunio sul set: “Ho una costola rotta per delle scene di sesso”

Dopo il successo di Game of Thrones, dove interpretava Daenerys Targaryen, Emilia Clarke è diventata un'attrice richiestissima tra cinema e serie televisive. Intervistata di recente per presentare la serie Ponies, ha raccontato di essersi infortunata durante le riprese e in una maniera piuttosto particolare.

L'infortunio di Emilia Clarke

Gli infortuni sul set sono più che frequenti e non solo per scene d'azione, ci sono anche delle situazioni in cui gli attori possono farsi male inaspettatamente. È quello che è accaduto ad Emilia Clarke che sul set della serie Ponies in un'unica giornata ha dovuto girare diverse scene intime con tre colleghi diversi e a seguito dello sforzo, si è rotta una costola. Recatasi dal medico per un controllo, l'attrice ha raccontato così la causa dell'infortunio: "Ho fatto sesso per tre volte!", precisando poi che si trattasse delle scene da dover girare tutte insieme. A raccontare l'episodio è stata la collega Haley Lu Richardson, co-protagonista della serie, che ha dovuto assistere la collega: "Ha un corpicino così piccolo e sensibile che si è rotta una costola". Fortunatamente si è trattato di una lesione e non di una vera e propria frattura, questo le ha consentito di lavorare senza compromettere la sua salute.

Di cosa parla la serie Ponies?

Come anticipato, la serie di cui Emilia Clarke è protagonista si chiama Ponies ed è ambientata durante la Guerra Fredda, qui l'attrice interpreta Bea, la moglie di un agente della CIA. Il marito muore misteriosamente e quindi lei decide di andare in Russia, accompagnata dall'amica Twila (Haley Lu Richardson ndr) per sedurre un alto ufficiale del KGB (e non solo lui). Si tratta di uno spy thriller, ideato da Susanna Fogel e David Iserson, mentre negli Stati Uniti la serie risulta disponibile dal 15 gennaio 2026 sulla piattaforma Peacock, in Italia non è chiaro dove e quando arriverà.