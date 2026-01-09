Erin Doherty di Adolescence e i cliché sulle coppie lesbiche: “Vivo con la mia fidanzata perché la amo, non per stereotipi”

Erin Doherty, l’attrice protagonista della serie Adolescence, ha parlato del suo rapporto con la compagna, Sinéad Donnelly, smentendo quelli che ritiene siano cliché sulle coppie lesbiche.

Alla premiazione dei Critic's Choice Awards, tra i premi più prestigiosi nel mondo dello spettacolo americano, tra coloro che hanno trionfato vie è anche la protagonista femminile di Adolescence nel ruolo di Briony Ariston, Erin Doherty, accompagnata dalla sua compagna Sinéad Donnelly. L'attrice non aveva mai nascosto di essere lesbica, anzi, in una recente intervista ha anche smentito quelli che, a suo avviso, sono degli stereotipi nei confronti delle coppie lesbiche e, inoltre, spera un giorno di poter interpretare un personaggio queer che la appassioni.

Erin Doherty e i cliché sulle coppie lesbiche

L'attrice inglese, classe 1992, in una recente intervista ha parlato della sua relazione con Sinéad Donnelly, che prosegue da oltre un anno, soffermandosi su come loro due abbiano rispettato quello che, secondo alcuni, rappresenterebbe solo un cliché delle coppie omosessuali, ovvero il buttarsi subito in una convivenza. A questo proposito, Doherty si dice contraria:

La gente dice che è il classico cliché da lesbiche, quello di andare subito a vivere insieme… ma io sentivo davvero che fosse arrivato il momento. Ho cercato di rendere la cosa il meno cliché possibile, ma la verità è che la amo.

La dedica alla compagna durante gli Emmy

Elettrizzata per aver ricevuto il premio, che tiene stretto tra le mani, Erin Doherty sul palco della cerimonia degli Emmy Awards si rivolge alla sua compagna, seduta in platea, e le rivolge un'accorata dedica: "Grazie per avermi resa la persona più felice del mondo. Ti amo con tutta me stessa". Finora, la fidanzata di Doherty è sempre stata presente agli eventi importanti della sua carriera, dal momento che le due fanno coppia da più di un anno e, infatti, alla stessa cerimonia di settembre, prima di ritirare il suo premio si è voltata verso la compagna per rubarle un bacio veloce. Un ruolo, quello di Adolescence, che le è valso numerosi riconoscimenti, ma ciò a cui l'attrice ambisce ora è poter interpretare un ruolo queer:

Leggi anche Quando esce Heated Rivalry in Italia e perché la storia queer tra Shane e Ilya è già un trend