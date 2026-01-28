Damiano David, Dove Cameron svela i retroscena sulla proposta di matrimonio: “Ero struccata e in pigiama mentre facevo le valigie”

Niente petali di rosa. La proposta di matrimonio di Damian David a Dove Cameron è avvenuto e in mezzo al caos dei bagagli. Una proposta di matrimonio completamente inaspettata e fuori dagli schemi ha sorpreso l'attrice e cantante, lasciandola impreparata e struccata. L’attrice e cantante ha raccontato per la prima volta il retroscena del suo fidanzamento con l'ex frontman dei Maneskin, avvenuto lo scorso ottobre ma reso pubblico sui social solo il 3 gennaio con una romantica foto di coppia, a poco più di due anni dal loro primo bacio a Sydney, in Australia.

Una proposta fuori dagli schemi

Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Dove Cameron ha rivelato che Damiano David le aveva già confidato di aver scelto l’anello, senza però anticiparle quando sarebbe arrivato il fatidico momento. "Stavamo facendo le valigie – ha raccontato – e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio le valigie. Non ho mai imparato a fare i bagagli bene". "Ne sono sempre terrorizzata, come se fosse la mia prima volta. Ci sono vestiti ovunque", ha detto l'attrice che ha ricordato cosa indossava in quel momento.

"Una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po' bagnati dalla doccia", ha detto Cameron che correva per casa come una trottola. Ma qualcosa in quel momento le ha fatto capire che Damiano stava per fare un passo importante. "È stato esattamente come se avessi dimenticato come si vive per un minuto. Il mio cervello si è spaccato a metà. E poi sono andata in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano". Il cantante ha spiegato alla fidanzata perché avesse scelto proprio quel momento e quel luogo per la proposta: "So che alcune ragazze vogliono petali di rosa… ma la nostra vita è già così grande e piena di emozioni pubbliche. Voglio lavare i piatti con te, fare il bucato, cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Questa è la vita che ho scelto. Vuoi sposarmi?". È stata questa la proposta di matrimonio che ha fatto pensare all'attrice "è proprio l'uomo della mia vita".

L'annuncio sui social

"Sarà un bell'anno", aveva scritto David su Instagram ad accompagnare le foto insieme alla futura moglie. Dove Cameron appare felice e sorridente e indossa un anello sull'anulare sinistro, che è quello scelto per la proposta di matrimonio. Già da diversi mesi le nozze della coppia erano nell'aria, anche se mai confermate ufficialmente, almeno fino a questo momento. Lo scorso fine ottobre il settimanale Chi aveva paparazzato la coppia mano nella mano e l'attrice indossava un solitario sull'anulare sinistro, lasciando intendere che ci fosse "l'aria di una promessa d'amore". A far propendere per questa strada anche il gesto di Dove Cameron che, non appena aveva visto i fotografi avvicinarsi, aveva sfilato con rapidità l'anello al dito, così che non fosse visibile in tutti gli scatti.

La storia tra Dove Cameron e Damiano David

Dove Cameron e Damiano David si sono incontrati per la prima volta nel 2022 in occasione degli MTV VMA'S, quando il cantante era fidanzato e "non dava confidenza ad altre ragazze", come ha raccontato Cameron a proposito di quell'occasione. Un anno dopo si sono rivisti ed è scattata la scintilla, poco dopo il primo appuntamento ufficiale e con il tempo il nascere di un amore sempre più forte, vissuto oggi alla luce del sole (e dei social) nonostante le iniziali titubanze di Dove Cameron di rendere pubblica la loro storia. La loro relazione è per Cameron la "più felice e sana" che abbia mai avuto nella sua vita.