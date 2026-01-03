Damiano David sposa Dove Cameron, l’annuncio delle nozze: “Sarà un anno bellissimo”

Damiano David si sposa. Il cantante, ex frontman dei Maneskin, ha annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. La notizia è stata annunciata sui social con una romantica foto di coppia, a poco più di due anni dal loro primo bacio a Sydney, in Australia.

"Sarà un bell'anno", ha scritto David su Instagram ad accompagnare le foto insieme alla futura moglie. Dove Cameron appare felice e sorridente e indossa un anello sull'anulare sinistro, che probabilmente è quello scelto per la proposta di matrimonio. Già da diversi mesi le nozze della coppia erano nell'aria, anche se mai confermate ufficialmente, almeno fino a questo momento. A fine ottobre il settimanale Chi aveva paparazzato la coppia mano nella mano e l'attrice indossava un solitario sull'anulare sinistro, lasciando intendere che ci fosse "l'aria di una promessa d'amore".

A far propendere per questa strada anche il gesto di Dove Cameron che, non appena aveva visto i fotografi avvicinarsi, aveva sfilato con rapidità l'anello al dito, così che non fosse visibile in tutti gli scatti.

Dove Cameron e Damiano David si sono incontrati per la prima volta nel 2022 in occasione degli MTV VMA'S, quando il cantante era fidanzato e "non dava confidenza ad altre ragazze", come ha raccontato Cameron a proposito di quell'occasione. Un anno dopo si sono rivisti ed è scattata la scintilla, poco dopo il primo appuntamento ufficiale e con il tempo il nascere di un amore sempre più forte, vissuto oggi alla luce del sole (e dei social). La loro relazione dura da circa due anni e per Cameron è "più felice e sana" che abbia mai avuto nel corso della sua vita. Tra loro un rapporto di sostegno e stima reciproca, nel privato e nell'ambito lavorativo, oltre che di amore destinato a crescere.