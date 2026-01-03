Gossip
Damiano David sposa Dove Cameron, l’annuncio delle nozze: “Sarà un anno bellissimo”

Damiano David sposa Dove Cameron. Dopo circa due anni d’amore, il cantante ed ex frontman dei Maneskin ha annunciato il matrimonio con la fidanzata. “Sarà un anno bellissimo”, ha scritto ad accompagnare le foto.
A cura di Elisabetta Murina
Damiano David si sposa. Il cantante, ex frontman dei Maneskin, ha annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. La notizia è stata annunciata sui social con una romantica foto di coppia, a poco più di due anni dal loro primo bacio a Sydney, in Australia.

"Sarà un bell'anno", ha scritto David su Instagram ad accompagnare le foto insieme alla futura moglie. Dove Cameron appare felice e sorridente e indossa un anello sull'anulare sinistro, che probabilmente è quello scelto per la proposta di matrimonio. Già da diversi mesi le nozze della coppia erano nell'aria, anche se mai confermate ufficialmente, almeno fino a questo momento. A fine ottobre il settimanale Chi aveva paparazzato la coppia mano nella mano e l'attrice indossava un solitario sull'anulare sinistro, lasciando intendere che ci fosse "l'aria di una promessa d'amore". 

A far propendere per questa strada anche il gesto di Dove Cameron che, non appena aveva visto i fotografi avvicinarsi, aveva sfilato con rapidità l'anello al dito, così che non fosse visibile in tutti gli scatti.

Dove Cameron e Damiano David si sono incontrati per la prima volta nel 2022 in occasione degli MTV VMA'S, quando il cantante era fidanzato e "non dava confidenza ad altre ragazze", come ha raccontato Cameron a proposito di quell'occasione. Un anno dopo si sono rivisti ed è scattata la scintilla, poco dopo il primo appuntamento ufficiale e con il tempo il nascere di un amore sempre più forte, vissuto oggi alla luce del sole (e dei social). La loro relazione dura da circa due anni e per Cameron è "più felice e sana" che abbia mai avuto nel corso della sua vita. Tra loro un rapporto di sostegno e stima reciproca, nel privato e nell'ambito lavorativo, oltre che di amore destinato a crescere.

