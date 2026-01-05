Giorgia Soleri avrebbe un nuovo amore, la notizia dopo l’annuncio delle nozze dell’ex Damiano David

Giorgia Soleri avrebbe un nuovo compagno che, stando alle indiscrezioni, sarebbe il designer Federico Olivetti. La notizia arriva quasi in concomitanza all’annuncio delle nozze di Damiano David, suo ex fidanzato, con Dove Cameron.

Giorgia Soleri ha ritrovato l'amore. Dopo la rottura da Damiano David nel 2023, l'attivista ha pubblicato la prima foto insieme a un misterioso ragazzo, che sarebbe il nuovo compagno. Secondo VeryInutilPeople, si tratterebbe di Federico Olivetti, designer di professione, che vive tra Roma e Milano. La notizia della nuova fase della sua vita sentimentale arriva quasi in concomitanza con l'annuncio delle nozze dell'ex frontman dei Maneskin, che nel 2026 sposerà Dove Cameron.

Sul suo profilo Instagram, Giorgia Soleri ha tracciato un bilancio del 2025 appena concluso, accompagnando alcune foto da un lungo messaggio, che affronta anche il tema dell'amore: "Il 2025 mi ha insegnato che non devo diventare altro per meritare il domani. Che non devo guarire per meritare amore, né funzionare per essere ascoltata". Ad accompagnare la sua riflessione, anche alcune foto insieme a un ragazzo misterioso, che sarebbe il nuovo compagno e che compare in due scatti. Si tratterebbe del designer Federico Olivetti, di cui non si hanno per il momento ulteriori informazioni, se non la sua professione e il fatto che si seguono a vicenda sui social.

La notizia del presunto nuovo fidanzato di Soleri arriva quasi in contemporanea all'annuncio di Damiano David. Il cantante, ex frontman dei Maneskin e fino al 2023 legato all'attivista da una storia d'amore lunga oltre 6 anni, ha annunciato il matrimonio con l'attuale compagna Dove Cameron. "Sarà un anno bellissimo", ha scritto sui social come didascalia di alcune foto in cui si baciano e la futura sposa mostra l'anello che le è stato regalato.