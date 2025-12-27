Gossip
Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia, lo scatto che segna il nuovo inizio dopo Codegoni

Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Ginevra Milia, condividendo uno scatto insieme nel giorno di Natale. La foto, pubblicata sui social da entrambi, segna il primo legame reso pubblico dal deejay dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni.
A cura di Sara Leombruno
Alessandro Basciano ha deciso di uscire allo scoperto e lo ha fatto nel giorno di Natale. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha ufficializzato la sua nuova relazione condividendo sui social una foto insieme alla nuova compagna, Ginevra Milia, segnando così un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Sophie Codegoni.

Lo scatto che ufficializza la loro storia

Lo scatto, pubblicato nelle Instagram stories di entrambi, è in bianco e nero: i due sono ritratti di profilo, eleganti e molto affiatati, abbracciati in un’immagine che non lascia spazio a interpretazioni. Una scelta simbolica, quella di rendere pubblica la relazione durante le festività natalizie, che lascia intendere come Basciano e la giovane palermitana abbiano trascorso insieme giorni importanti. A far discutere, però, non è stata solo l’ufficializzazione della relazione, ma anche la somiglianza evidente tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni, ex compagna di Basciano e madre di sua figlia Céline Blue. Sui social, in molti hanno sottolineato come le due ragazze si assomiglino in modo sorprendente, arrivando a parlare di una vera e propria “fotocopia”.

Per Basciano, questa rappresenta la prima relazione ufficiale dopo la rottura con Codegoni, una separazione segnata da tensioni e risvolti giudiziari: l’influencer ha infatti denunciato l’ex compagno per stalking e, in seguito a questa vicenda, Basciano è attualmente sottoposto all’obbligo del braccialetto elettronico. Nonostante tutto, il deejay sembra ora aver ritrovato una certa serenità emotiva.

Chi è Ginevra Milia, la nuova fidanzata di Alessandro Basciano

Ginevra Milia è di origine siciliana, precisamente palermitana, ma vive a Milano, la stessa città in cui risiede Basciano. Di lei si conosce ancora poco: non fa parte del mondo dello spettacolo e mantiene un profilo piuttosto riservato, anche se il suo account Instagram conta quasi 13mila follower. Sul suo profilo social condivide scatti di viaggi, outfit curati e momenti di vita quotidiana. Resta da capire se questa storia segnerà davvero un nuovo equilibrio per Alessandro Basciano, ma una cosa è certa: dopo mesi di silenzio e polemiche, il deejay ha scelto di tornare a parlare d’amore, questa volta alla luce del sole.

