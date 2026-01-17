Diego Daddì esce allo scoperto con Barbara Santagati, la nuova relazione dopo la separazione da Elga Enardu

Dopo aver chiarito due giorni fa di non aver tradito Elga Enardu, sua ormai ex moglie dalla quale si è separato un mese fa circa, Diego Daddì ha reso pubblica la sua nuova relazione con Barbara Santagati. "Non c'è stato alcun tradimento, e Barbara non è amica di Elga" aveva chiarito a Fanpage.it l'altro ieri, rispondendo alla domanda sociale che molti fan dell'ex coppia si stavano ponendo. Accostato alla finalista di Miss Italia 2016, nelle ultime ore ha pubblicato una foto insieme a lei su Instagram, accompagnata dall'emoticon di due mani che formano un cuore. Un gesto che conferma la loro relazione, dopo alcuni giorni di rumors.

La modella sarda, finalista al concorso di bellezza più famoso d'Italia 10 anni fa, oggi è un'attrice – ha recitato nel film Anacronistico di Cristian Cocco, con Enzo Iacchetti – e mamma di un bambino. Stando a quanto chiarito dall'ex volto di Uomini e Donne, oggi star di OnlyFans, non è stata lei a sancire la fine del matrimonio con Elga Enardu.

Quest'ultima, a dicembre, ha pubblicato un video su Instagram per comunicare la separazione da Diego Daddì, sposato nel 2017 dopo otto anni di fidanzamento. Accusata di aver finto la rottura solo per visibilità, l'ex tronista si trovò d'accordo con il parere di un fan che sosteneva che non avrebbe avuto motivo di "inventare una cosa del genere". "È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà", disse in un video, senza fornire dettagli riguardo le motivazioni.

Le reazioni di Elga e Serena Enardu

Dopo l'ufficialità della nuova relazione dell'ex marito, Elga Enardu non ha rotto il silenzio sulla questione: a Capodanno scriveva in un post che "e ginocchia possono essere sbucciate, gli occhi gonfi ma si sorride e si riparte sempre con dignità e lo sguardo fiero di chi ha l’anima pura!". A pubblicare una IG story criptica è stata la sorella Serena che in un video ha inscenato diverse espressioni perplesse, con ogni probabilità riconducibili al nuovo post Instagram del suo ormai ex cognato.