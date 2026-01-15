Diego Daddì vicino all’ex Miss Italia Barbara Santagati: “Non ho tradito Elga, non sono amiche”

Diego Daddì smentisce che la fine del matrimonio con Elga Enardu sia legata a un tradimento. E precisa a Fanpage.it che Barbara Santagati, la donna che secondo una serie di indiscrezioni starebbe frequentando, sia un’amica della sua ex moglie.

“Non c’è stato alcun tradimento. E Barbara non è amica di Elga”. Diego Daddì risponde in tono perentorio a una domanda di Fanpage.it, smentendo le indiscrezioni secondo cui il matrimonio con l’ex tronista Elga Enardu sarebbe finito a causa di un presunto tradimento con un’altra donna vicina al mondo dello spettacolo. Il riferimento è a Barbara Santagati, finalista a Miss Italia 2016.

Sono numerose le voci circolate a proposito di un presunto rapporto tra i due, comprese quelle secondo cui Barbara sarebbe stata una vecchia conoscenza delle gemelle Enardu e che solo di recente sarebbe divampata la passione con la star di OnlyFans. Ma Diego nega con decisione l’ipotesi di un tradimento: il matrimonio con Elga, quindi, sarebbe terminato per motivi differenti.

Chi è Barbara Santagati, la presunta nuova fiamma di Diego Daddì

Originaria della Sardegna, dove vive, Barbara Santagati è una modella che ha partecipato a Miss Italia nel 2016, classificandosi tra le 40 finaliste. Volto scolpito e fisico statuario, oggi è attrice ed è madre di un bambino. Recentemente è stata tra i protagonisti del film Anacronistico di Cristian Cocco, con Enzo Iacchetti.

Barbara Santagati

La separazione da Elga Enardu

Era stata Elga Enardu ad annunciare la separazione da Diego lo scorso dicembre. L’ex tronista aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram per comunicare la fine della relazione con l’uomo sposato nel 2017, dopo otto anni di storia. In rete erano circolate anche accuse secondo cui Enardu avrebbe finto la rottura per ottenere visibilità e nuovi follower, circostanza che la diretta interessata aveva smentito, spiegando che non avrebbe mai inscenato una separazione tanto dolorosa per attirare l’attenzione mediatica.

In passato Elga Enardu era finita al centro delle cronache anche per la scelta, da lei rivendicata con orgoglio, di sostenere il marito nell’apertura di un profilo OnlyFans. Un percorso che Diego Daddì aveva raccontato a Fanpage.it come l’inizio di una nuova e redditizia attività professionale, sottolineando di aver avuto fin dall’inizio il pieno appoggio della compagna.