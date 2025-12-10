Elga Enardu e Dieo Daddì si sono lasciati, l’annuncio: “È un momento molto complesso, chiedo comprensione”

Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati. “È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi”, ha fatto sapere sui social l’ex volto di Uomini e Donne. Già nel 2023 avevano annunciato la fine del loro rapporto, per poi tornare insieme poco dopo.

Con un video pubblicato su Instagram, Elga Enardu ha annunciato la fine del matrimonio con Diego Daddì, da cui si era allontanata già una prima volta in passato. "Quello che vi sto per dire non è sicuramente facile, però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita", ha fatto sapere sui social. L'ex volto di Uomini e Donne non ha fornito dettagli riguardo le motivazioni, limitandosi per ora a chiedere discrezione: "È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà".

Due anni fa, quando si erano lasciati per la prima volta, Enardu aveva spiegato che non c'era stato nessun tradimento, ma un sentimento che era cambiato: "Ci siamo lasciati perché l'amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa". Tuttavia, all'epoca, l'ex volto di Uomini e Donne aveva lasciato una porta aperta, ammettendo di aver sbagliato e di non aver compreso che il marito non stava bene. "Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro", aveva spiegato.

In breve tempo, Enardu e Daddì si erano riavvicinati tornando a essere a tutti gli effetti una coppia. All'inizio del 2025, lui aprì un profilo su OnlyFans condividendo contenuti per adulti e in breve questa sua decisione aveva innescato una polemica, soprattutto a partire da un video in cui si mostrava in mutande accanto alla moglie. "Elga e io lavoriamo con i social da molti anni e siamo sempre alla ricerca di attività che siano anche remunerative. È capitato che mia moglie me lo proponesse scherzando. “Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene”, mi disse. Era una battuta ma, quando abbiamo cominciato a parlarne più seriamente, mi ha spronato a provarci", aveva raccontato Daddì a Fanpage.it a proposito della sua decisione.