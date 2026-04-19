Mario Lenti bacia Magda Catozzi: il video dei due insieme dopo Uomini e Donne

Mario Lenti e Magda Catozzi si stanno frequentando? In queste ore si sono rivisti alla reunion di alcuni volti di Uomini e Donne e sono sembrati particolarmente complici.

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Colpo di scena nell'universo di Uomini e Donne. In queste si è tenuta una reunion di alcuni dei volti del programma di Maria De Filippi. C'era anche il cavaliere del Trono Over Mario Lenti che è apparso particolarmente complice con Magda Catozzi, ex dama del programma di Canale5. In alcune storie pubblicate su Instagram da Federico Mastrostefano, Mario e Magda chiacchierano e scherzano tra loro. Poi è spuntato anche il video del bacio.

Mario Lenti con Madga Catozzi dopo Uomini e Donne

Fino a poco tempo fa, Mario Lenti era tra i cavalieri del programma Uomini e Donne. Tra le sue frequentazioni, anche il triangolo con Magda e Gemma Galgani. Proprio questo comune interesse per l'uomo e l'atteggiamento a volte poco chiaro di lui, suscitò degli attriti tra le due dame. Alla fine Magda decise di chiudere con Mario, anche per via di scontri e incomprensioni con lui. In un caso, ad esempio, Lenti le aveva regalato un telefono e poi glielo aveva rinfacciato, così la dama glielo aveva restituito e lo aveva invitato a vergognarsi. Il mese scorso Magda ha lasciato il programma. Anche Mario da qualche tempo non fa più parte del parterre di Uomini e Donne. L'uomo ha detto addio alla trasmissione perché interessato a frequentare una donna che aveva conosciuto lontano dalle telecamere. In queste ore lo ritroviamo con Magda.

Il video del bacio

Come dicevamo, Magda e Mario sono apparsi molto vicini nel corso di una reunion di alcuni cavalieri e dame di Uomini e Donne. Le chiacchiere complici, i sorrisi, le battute reciproche. Poi, si sono alzati per andare a ballare. E lì, mentre erano stretti in un abbraccio, si sono scambiati un bacio sulle labbra. Al momento non è dato sapere se i due abbiano iniziato a frequentarsi sul serio, ma è lecito chiedere cosa ne sia stato della donna per la quale Mario aveva lasciato il programma.